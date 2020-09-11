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本港自殺率微升 青少年群組續跌

【明報專訊】香港大學賽馬會防止自殺研究中心昨公布2019年本港自殺數據，最新自殺率為13，即每10萬人中，13人死於自殺，較2018年的12.3微升0.7，升幅最明顯群組為60歲或以上男性及25至39歲女性，青少年自殺率則維持下跌趨勢。

港大研究 六旬或以上男性升幅大

自殺率明顯上升的群組包括60歲或以上男性，中心總監葉兆輝稱，已屆退休年齡的男性面對角色轉換，且男士普遍求助意願不高，勸勉男士有需要時需懂得求助。低收入工作婦女群組去年自殺率亦出現升幅，葉認為需提高關注。

籲媒體勿渲染 英雄化自殺案

葉兆輝稱，去年本港社會事件令社會氣氛變得兩極化，自殺率錄得升幅，升幅小過預期，年輕人自殺率維持下跌趨勢。葉相信，年輕人善用社交媒體工具，加強了人與人之間的連結，而社會亦動用大量基金、資源、服務支援年輕人，抵消他們的自殺傾向，認為針對式支援起作用。

早前研究中心一項精神健康調查發現七成人現抑鬱症狀，但未有反映於自殺率。葉兆輝表示，結果顯示「精神健康差，不代表一定尋短見」，認為求變的心態增加抗壓韌力（resilience）。不過，他認為社會事件期間出現大量對自殺事件的煽情報道，情况不理想，「不論是實體還是網上媒體，報道自殺新聞時應小心及負責任，不應渲染自殺行為，更不要將其英雄化，以免出現模仿」。

疫情間未升 反映留家或起正面作用

至於疫情期間的自殺率，葉透露今年首8個月未見上升，反映市民留家或對部分人起正面作用，例如家庭關係改善，抵消負面影響。不過，葉說因疫情而出現的經濟下行影響深遠，過去失業率亦與自殺率有關，要留意社會支援是否足夠。葉又呼籲學校在疫情緩和、學生重新回校上課前做好準備工作，多關心學童，讓學生適應校園生活，以免出現不愉快事件。

相關字詞﹕香港大學 自殺率

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