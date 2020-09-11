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公屋聯會倡加快重建舊邨 購市建地皮建屋

【明報專訊】特首林鄭月娥將於下月14日發表新一份《施政報告》，公屋聯會昨提出10項土地房屋政策的建議，包括重設「長遠房屋策略督導委員會」協助政府檢視房屋供應，加快重建舊公共屋邨，其中提出優先重建5條屋邨；並建議政府主動收購市建局重建項目地皮，交房委會、房協等興建資助出售房屋。

倡重設長策會 檢討公屋租金機制

政府今日舉行其中一場以視像會議形式舉行的《施政報告》諮詢會，收集有關土地及房屋議題意見。公屋聯會昨提出10項土地房屋政策建議。聯會主席文裕明說，本港房屋問題嚴重，有需要重設「長策會」協助政府檢視及跟進本港公私營房屋供應，以及研究房策，並提出開放予民間團體加入「長策會」。他又建議房委會檢討現行公屋租金調整機制，包括長遠考慮修訂《房屋條例》，賦予房委會特殊情况下行使「凍租」的法定權力，以改善現行機制收集數據滯後問題。

聯會亦建議房委會加快重建舊屋邨，提出優先重建梨木樹二邨、和樂邨、南山邨、長青邨及葵盛西邨；並建議政府主動收購市建局項目地皮，再以一定發展成本，交予房委會、房協等興建資助出售房屋；同時倡議政府增撥私營房屋地皮予市建局，興建更多「首置上車盤」項目。

聯會社區主任馮卓森稱，房委會啟動舊邨重建太慢，表示該5條屋邨附近有空間作遷置資源，令居民可原區安置。他舉例梨木樹二邨鄰近荃灣二號食水配水庫，政府曾稱研究配水庫遷入岩洞，但至今無進展。他建議政府加快進度，盡快騰空配水庫用地建公共屋邨，並可作接收屋邨，料可建3000個單位，啟動重建梨木樹二邨。

文裕明稱，重建舊邨肯定會延長現有公屋輪候時間，但形容「長痛不如短痛」，重建後長遠能提供更多公屋單位。

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