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居屋首日逾萬申請 未及上期 隊頭兩人凌晨到場 均為子女取表

【明報專訊】受疫情影響而延遲推出的新一期居屋和「白居二」計劃，昨首日接受申請，有市民昨凌晨3時到樂富房委會客務中心門外等候索取申請表，不少前往取表市民均希望買居屋改善居住環境。房委會表示截至昨午5時，累計接獲約1.32萬份居屋和7500份白居二網上申請；以及110份居屋/白居二紙本申請表；另亦累計派出1.92萬份申請表，包括約4800份綠表和1.44萬份白表。

招國偉：反應理想 或超額35倍

翻查資料，去年推售上期居屋首日申請收表2.3萬份，首日派紙本申請表亦派出3.3萬份。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，今期居屋申請期由過往兩周延長至四周，加上疫情影響，故首日申請反應屬理想，惟今期項目較上期稍欠吸引力，相信難如上期錄得約31萬宗申請，預計今期或錄得約25萬宗申請，推算超額申請約35倍。

新一期居屋及「白居二」昨起接受申請，10月7日截止，房委會安排明年1月攪珠及6月揀樓。房委會客務中心昨開放派表，排頭兩位市民分別表示昨凌晨3時及清晨6時已到場排隊，他們均為子女取表；至早上約10時仍有20、30人排隊。有別過去安排，中心展覽廳暫停開放，未展出建築模型與室內間隔模型。場內保安不停呼籲已取表者盡快離開，避免聚集。

母子同取表：供樓吃力也盼抽中

不少到場取表市民均盼改善居住環境。48歲薛太與兒子一同取表，他們一家六口住300多呎。薛太說輪候公屋多年，抽居屋3、4次均失敗。她希望抽中後讓兒孫與她的父母隔代共住，但未選定心水屋苑，「怕發了夢卻抽不中」。薛太說疫情下只能打散工，擔心日後供款困難，但「最緊要畀機會我（抽中）」。

70歲邵女士首次申請居屋，她表示現時一家七口，包括兩個40多歲兒子居住500多呎單位，「好迫、唔夠住」，故想抽居屋予次子。不過，邵女士說經濟欠佳，兩個兒子「好少錢」，相信即使抽到也會供得辛苦，「要努力搵錢」。

50多歲洪先生則是第4次抽居屋，現時一家三口居於300呎私人單位。他表示「租咗樓十年，都想自己買」，希望抽中市區屋苑。對於有說法稱經濟差，抽居屋人數或減少，洪先生認為本港住屋不論何時都需求大，有感抽中機會渺茫，「無乜信心」。至於會否擔心經濟不景氣，供樓較吃力，他說「抽中先算」，又稱已為買樓儲錢。

新一期居屋推出4個新屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，共7047伙，實用面積由278至614平方呎，暫以市價六三折定價。

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