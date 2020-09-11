港聞

港聞二

明愛前醫生涉收中介費 轉介醫院病人

【明報專訊】明愛醫院前眼科副顧問醫生涉串謀一對醫生兄弟，66次收取中介費，轉介醫院病人往該對兄弟的私人診所。案件昨在區域法院續訊，聲稱與副顧問醫生有曖昧關係的女病人助理以特赦證人身分作供。辯方質疑女助理為自保而「講大話」，揑造一段曖昧關係以支持不實證供，女助理稱有與副顧問醫生每天通電話及曾被拍臀摸胸。

3名被告依次為邱承建（40歲），兄弟朱東麒（46歲）及朱東恒（43歲），被控同一項串謀犯公職人員行為失當罪。朱氏兄弟另各被控串謀邱承建干犯公職人員行為失當罪，邱亦被控盜竊醫院藥物。

醫管局眼科二級病人服務助理趙佩雯早前獲發「免予起訴書」，豁免她同涉轉介病人而被控串謀犯公職人員行為失當罪。她昨在辯方盤問下否認主動提出轉為控方證人，以及為了自保而「講大話」說首被告有犯罪。

辯方指特赦證人為自保揑造關係

不過辯方質疑趙「作古仔」，包括她曾引述首被告稱，首被告曾收取次被告朱東麒2萬元，與次被告在私人診所完成一個從醫院轉介的小童斜視手術，惟該診所根本無足夠儀器完成手術，醫院及診所亦無相關病人紀錄。趙回應她已盡力回想當時記憶，她也未曾到過次被告的私人診所，只是肯定首被告曾在電話向她提過。

女助理稱曾被拍臀摸胸

辯方指出，證人趙佩雯及被告邱承建均各有家室，因此與邱的曖昧只是揑造，以支持她的不實證供；趙稱，兩人不論「返工、放工、放假」也會每天通電話。辯方再質疑「傾下偈就曖昧？」趙透露與邱熟絡後，在不情願下，不下10次被「拍吓大髀、拍吓Pat Pat（臀部）、揸吓個胸」，又曾分別在逛街及上班時段各相擁一次。案件今續。

【案件編號：DCCC1092/18】

相關字詞﹕串謀公職人員行為失當 公職人員行為失當 眼科診所 眼科 明愛醫院

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