永和號拆頂前無公開 區議會斥市建局欠透明

局方認敏感度不足 承諾定期匯報

中西區區議會歷史城區及文物保育工作小組昨召開會議，議員質疑市建局收購永和號多年，無做好維護；工程前亦未有事先通知及收集意見，近兩年文件只有「內部加固工程」6字。市建局署理工程及合約總監梁德明表示，一直有派人視察建築物情况，惟近年狀况轉差，加上鄰近重建工程已展開，故獲古蹟辦批准後展開加固工程。

市建局建築師：未知多少構件可重用

多名議員關注永和號日後保育方案及有多少被拆構件可被重用，該局保育建築師何心怡稱，拆除時已十分小心，但由於部分構件被白蟻或真菌破壞，雖會盡量以類似材料復修，暫未知最終多少可重用。至於現時外牆的混凝土，則是固定結構的鋼板防火物料，日後可移除。

有議員則要求盡早公開長遠保育方案讓公眾發表意見，發展局代表稱，已收到市建局保育管理計劃書初稿，但未說明何時會公開。永和號關注組成員徐聖傑會後稱，保育計劃現仍在初稿階段，是公開諮詢的最佳時機。

此外，市建局首次交代閣麟街唐樓遺址的磚牆保育及園景設計方案，強調會最少保留20米長的磚牆，但要移除8棵現有樹木。