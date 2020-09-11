源吉林百年唐樓列一級歷史建築 源氏後人歡迎決定 盼資助維修

源吉林位於上環蘇杭街112號，樓高3層，隱身於高樓大廈群之中。古諮會昨開會討論將該幢唐樓列為一級歷史建築，古蹟辦歷史建築小組館長伍志和稱，該幢唐樓屬本港最早期的「背靠背」唐樓，沒有後巷，內部仍保留灶頭及特色地磚等。不少委員支持評級，有委員認為應將其加入中西區文物徑。發展局稱業主希望申請歷史建築資助計劃為唐樓維修。

有委員倡納入中西區文物徑

源吉林第七代傳人、源吉林源廣和董事總經理源樂明接受訪問時稱，唐樓於1889年落成，源氏家族1906年在乍畏街120號（1980年代易名為蘇杭街）開業，1923年搬至現址，一直營運至今，從未大裝修，令原本面貌得以保存。不過他表示樓宇已有逾百年樓齡，去年收到屋宇署修葺令，今年初曾經做有限度維修，包括地下樓層鋪設地磚、油髹牆身，以及修補外牆裂縫等工程，至於大門兩旁的對聯由於太過殘舊，數月前拆下復修，稍後將會於歷史博物館展出，該店會另外打造一對復刻對聯，懸掛大門外。

專家：物料佳百年不倒 倡列古蹟

港大建築學院助理教授余家聲指出，該幢唐樓很可能是香港現存極少數狀况良好，兼且以原來經營模式運作的第一代唐樓，其樓齡雖較中環永和號略低，但更具建築特色。他稱該幢唐樓使用的建築物料較高級，故逾百年仍屹立不倒，若業主同意提升評級，政府可考慮將該幢唐樓列為法定古蹟。

曾遭反對 畢打行一級建築獲確認

另外，古蹟辦早前建議將位於中環畢打街12號、建於1923至24年的畢打行，列為一級歷史建築，以及將薄扶林沙宣道33號大宅及其車庫，列為二級歷史建築。古諮會於2009年已通過評級，但因業主反對而未確認評級。古蹟辦昨表示，9月8日收到業主反對，但古蹟辦認為沒有新資料，維持評級建議，並確認評級。該會昨亦通過將西營盤第二街公共浴室列作二級歷史建築，伍志和稱該浴室與昔日鼠疫歷史有關，因早期附近住宅沒有廁所，故政府在多區興建公共浴室，至今均已拆卸，只有上址保留至今。