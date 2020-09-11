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東鐵明換新信號系統 港鐵中秋無通宵列車

【明報專訊】為配合未來東鐵線延伸過海（即沙中線「紅磡至金鐘」過海段），港鐵明日（12日）起採用東鐵線新信號系統，以及全新9卡列車。港鐵發言人表示，首日安排6架9卡列車與現有12卡列車混合行駛，但預期有小機率出現行駛不暢順的問題，故已做好應變，包括保留現有信號系統兩星期，待新系統磨合暢順後才拆除。若發生重大列車事故，亦可立即由新系統轉換作舊系統應變。

另外，港鐵昨宣布考慮新冠病毒疫情及乘客需求後，決定今年中秋節（10月1日）不會提供通宵列車服務，列車服務維持正常時間，是港鐵連續第二年中秋節不通宵行駛。

將保留現有系統兩周供應急

港鐵早前指出，沙中線「紅磡至金鐘」過海段目標於2022年首季通車，屆時由紅磡至金鐘的車程，將由現時約18分鐘縮減至5分鐘。為配合未來東鐵線延伸過海，東鐵線明日開始採用新信號系統；同時因港島段鐵路空間限制，東鐵線將陸續由現行12卡列車，逐步轉作全新9卡列車。

港鐵發言人表示，已就新信號系統及新列車演練逾6000次，包括列車安全及可靠性測試、負重及停泊測試等，當中新列車在新系統下，已在測試中行駛逾7.4萬公里，相等於圍繞地球1.8個圈，於上月25日通過機電署和運輸署審批。

稱換新系統如換腦 小機率行駛不順

不過，港鐵表示信號系統如人類大腦一樣，透過傳遞不同信息追蹤及控制列車行駛，以確保行車安全。港鐵形容更換新信號系統工程，如做換腦神經手術一樣複雜，即使新系統完成大量測試，但亦有小機率出現未如預期情况，如列車行駛不順等。

港鐵稱為做好應變，新系統運作後，會保留現有信號系統兩星期，待新系統磨合暢順後才拆除，港鐵亦啟動應變中心密切監察車務運作。其間若發生重大列車事故，港鐵可立即由新系統轉回舊系統；若出現一般列車問題，亦會安排工程人員修復，冀市民諒解。

港鐵明日先安排6架9卡列車與現有12卡列車混合行駛，服務初期不會行駛早上繁忙時段，會按序18個月內逐步更換37架新列車。

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