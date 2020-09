盛智文向本報表示,哈囉喂是大型活動,為期約6周,製作多間鬼屋,籌備需時甚久,也要聘用不少人。在疫情下,他表示如有二人或四人限聚,「鬼屋」等設施都難運作,相信海洋公園取消哈囉喂是無可奈何。

沒有哈囉喂的10月,海洋公園將推「森度遊」計劃,讓遊人在園內露營、行山及做瑜伽,他認為計劃值得一試,又認為公園需要「跳出思想框框(think out of the box)」。他是水上樂園的顧問,稱今年底建成的水上樂園會是「全球最好的水上樂園」,可為遊人帶來嶄新的體驗。