海園首停哈囉喂 推「森度遊」園內露營 劉鳴煒：一年內無可能虧轉盈

政府統計處昨發表第二季業務收益指數，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益按年跌94.9%。公園行政總裁陳善瑜表示，今年暫只開了52日，其中6月13日到7月13日期間重新開放27日，入園遊客按年跌九成，相對收入也少了九成。

水上樂園年底竣工 年內不開

公園獲立法會撥款54億元，旅遊事務署稱正詳細審視公園每月現金流以安排發放撥款。劉鳴煒表示，會以實報實銷機制領撥款，公園重開後平常開支減三分之一，至平均每月約0.95億元，「只要節省使用，根據現有的budget（預算），沒有不可預見的開支，其實應該夠我們維持這一年」。劉又稱，水上樂園年底會竣工，今年內不會開放，需經過政府審視，才定開放時間。

政府盼下周撤銷對主題樂園的社交距離限制，海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，2001年起推出的哈囉喂，今年為了疫情首度取消整個活動。他說大型活動都需長時間籌備，今年年頭已預見疫情，加上如出現第四波，公園可能需再休園，認為今年不適合舉辦，也沒足夠時間籌備，「積極希望明年可以捲土重來」。

將推港人限定498元半年證

開放小徑遠足水族館瑜伽

陳善瑜稱，公園重開後，將推「港人限定」498元半年不限次數任玩入場證，以及六五折320港元門票優惠。劉又透露，公園10月將會推出「森度遊」計劃，讓遊人能在園內未開放過的小徑遠足、水族館內做瑜伽及在園區內露營。劉鳴煒強調：「靠這幾樣並不是改變公園，不是靠深度遊或遠足改變公園未來」，而是聽到意見後，在有限時間及資源下，作出即時嘗試，這是「觀察市場反應而作出的第一步」。

劉：公園不應成為納稅人長遠負擔

劉鳴煒稱，正與政府重新審視樂園工作，並與3500多個持份者討論，年底會公布「rethink」的計劃，「希望真的是一個革新的公園」。曾有人提出「拆牆鬆綁」讓公園能在私人市場融資，甚至在園內起樓。劉鳴煒回應稱正全面檢視，「究竟公園內部資源，還是納稅人的錢，還是商業伙伴融資，所有事情都是言之尚早」，但他認為「公園不應該成為納稅人長遠負擔」。他又稱，公園曾參與南區區議會會議，區議員堅決反對起樓，而其他公園持份者也沒提及起樓。