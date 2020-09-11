批政策「離地」 民建聯倡再派5000元

促政策諮詢行會增至3次

李慧琼補充，相信政府庫房仍有相當（a fair amount）的儲備，足以向市民派現金。被問特首有否回應派錢的建議，李慧琼稱政府多次稱財政壓力大，但林太會仔細考慮所有意見，沒有直接回應會否派錢。

民建聯副主席周浩鼎提出司法改革，建議參考英國做法設立量刑委員會，他質疑本港部分法官在處理「黑暴」案件時判刑過輕。該黨葛珮帆則表示，建議政府修例容許僱員提取強積金戶口中僱員供款的累算權益款項一次。

謝偉銓會面後表示，政府應透過加大公共開支紓解民困、刺激經濟，特別是單次及基建發展項目，包括加快落實已預留撥款的優化海濱等工程計劃。保險界陳健波則表示，港府應與內地有關部門商討，研究方便國內客戶購買香港保險的方法，如容許國內客戶透過電子平台投保，及逐步准許香港保險公司進入大灣區。