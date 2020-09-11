港聞

港聞二

涉向人群揮鋤頭 六旬漢否認藏械

【明報專訊】市民去年8月在全港發起「三罷」和七區集會，至深夜仍有示威者在旺角聚集。一名六旬退休漢涉嫌在旺角警署外手持鋤頭，甚至向人群高舉，最終在途人告發下遭防暴警截查。六旬漢昨否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件在西九龍裁判法院開審。

63歲被告朱木源被控於去年8月6日，在旺角通菜街近水渠道一帶行人路的公眾地方，管有一把鐵鋤。翻查資料，被告與廣東汕尾市同鄉總會常務副會長同名。

目擊者：圖襲黑衣人 多人慌忙跑開

目擊事件的飛機師舒雋賢供稱，他當日駕車駛經旺角警署一帶，看到兩名男女匆忙跑向對面馬路，以及一名身穿白衣白褲和手持鋤頭的男子。他駛進通菜街後，再看到白衣男向欄杆外的黑衣青年舉起鋤頭，意圖攻擊對方，青年見狀慌忙跑向對面馬路，白衣男繼而將鋤頭「一下鋤落地下」。

舒後來轉入水渠道垃圾站一帶，看到白衣男舉起鋤頭衝過馬路，在人群前舉起鋤頭，多人慌忙跑走。舒其後駕車兜圈，再次駛至水渠道時，看到白衣男站在一輛寶馬車輛旁，揮手示意他離開，他遂向附近警員報案。

辯方資深大律師郭棟明指出，舒的口供紙未有提及路人「匆忙」、「慌忙」等字眼，質疑他在庭上誇大口供，舒表示不同意。舒又多次對郭的盤問方式表示不滿，批評郭的「表情唔好咁唔happy，我覺得我好hurt。」

警員陳俊源則供稱，被告被截查時表示，駕車駛經西洋菜南街，打算下車買煙時，看到一班人衝向他，並作勢攻擊，他因害怕，故在附近撿取鋤頭自衛。聆訊押後至10月16日再訊。

【案件編號：WKCC1411/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕在公眾地方管有攻擊性武器罪 三罷 反修例運動

上 / 下一篇新聞

再有扣內地港人被派律師 家屬促履行「陽光司法」
再有扣內地港人被派律師 家屬促履行「陽光司法」
家屬曾擬上訪 兩老哭訴恐無命再見被捕者
家屬曾擬上訪 兩老哭訴恐無命再見被捕者
內地律師：家屬已聘人 指派律師不應介入
內地律師：家屬已聘人 指派律師不應介入
響號新巴司機控不小心駕駛
響號新巴司機控不小心駕駛
3賊1分鐘劫金行57萬金飾 同店30年前遇械劫 女職員兩歷案
3賊1分鐘劫金行57萬金飾 同店30年前遇械劫 女職員兩歷案
港大噴鼻疫苗內地製 募百人試驗 袁國勇：有衛署把關 本港內地科研生產協同
港大噴鼻疫苗內地製 募百人試驗 袁國勇：有衛署把關 本港內地科研生產協同
牛津疫苗試驗者脊髓炎 袁國勇：未必與接種直接有關
牛津疫苗試驗者脊髓炎 袁國勇：未必與接種直接有關
普檢增兩確診 均任職食肆
普檢增兩確診 均任職食肆
囚友拒檢測遭獨囚 懲教署：隔離觀察
囚友拒檢測遭獨囚 懲教署：隔離觀察
昂坪360限4人同車廂 天際100需填健康申報
昂坪360限4人同車廂 天際100需填健康申報
警半年發3500限聚告票 近半未繳款 區議員收3張 批防疫包裝政治打壓
警半年發3500限聚告票 近半未繳款 區議員收3張 批防疫包裝政治打壓
陳彥霖死因研訊今引導陪審團
陳彥霖死因研訊今引導陪審團
8‧31水炮車指揮官：暴動現場點會有市民
8‧31水炮車指揮官：暴動現場點會有市民
批政策「離地」 民建聯倡再派5000元
批政策「離地」 民建聯倡再派5000元
海園首停哈囉喂 推「森度遊」園內露營 劉鳴煒：一年內無可能虧轉盈
海園首停哈囉喂 推「森度遊」園內露營 劉鳴煒：一年內無可能虧轉盈
盛智文：哈囉喂回報可達兩成
盛智文：哈囉喂回報可達兩成
東鐵明換新信號系統 港鐵中秋無通宵列車
東鐵明換新信號系統 港鐵中秋無通宵列車
源吉林百年唐樓列一級歷史建築 源氏後人歡迎決定 盼資助維修
源吉林百年唐樓列一級歷史建築 源氏後人歡迎決定 盼資助維修
永和號拆頂前無公開 區議會斥市建局欠透明
永和號拆頂前無公開 區議會斥市建局欠透明
港再膺最自由經濟體 報告：憂中央干預法治產權
港再膺最自由經濟體 報告：憂中央干預法治產權
明愛前醫生涉收中介費 轉介醫院病人
明愛前醫生涉收中介費 轉介醫院病人
居屋首日逾萬申請 未及上期 隊頭兩人凌晨到場 均為子女取表
居屋首日逾萬申請 未及上期 隊頭兩人凌晨到場 均為子女取表
公屋聯會倡加快重建舊邨 購市建地皮建屋
公屋聯會倡加快重建舊邨 購市建地皮建屋
本港自殺率微升 青少年群組續跌
本港自殺率微升 青少年群組續跌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳日君唔忍心批評湯漢 「話國安法唔啱就得罪北京，教廷又話你」
【Emily】陳日君唔忍心批評湯漢 「話國安法唔啱就得罪北京，教廷又話你」
【Emily】林鄭向教師致敬：盼續攜手培育下一代
【Emily】林鄭向教師致敬：盼續攜手培育下一代
【Emily】建制答謝「國家隊」 廖長江：港人非全部「神經病」
【Emily】建制答謝「國家隊」 廖長江：港人非全部「神經病」
【Emily】被登記檢測 周庭：話13億人驗我都信
【Emily】被登記檢測 周庭：話13億人驗我都信
【Emily】澳門抗疫展 首宗患者變留美生
【Emily】澳門抗疫展 首宗患者變留美生
【Emily】曾傳不和 陳凱欣搵陳肇始做直播
【Emily】曾傳不和 陳凱欣搵陳肇始做直播