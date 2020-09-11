涉向人群揮鋤頭 六旬漢否認藏械

63歲被告朱木源被控於去年8月6日，在旺角通菜街近水渠道一帶行人路的公眾地方，管有一把鐵鋤。翻查資料，被告與廣東汕尾市同鄉總會常務副會長同名。

目擊者：圖襲黑衣人 多人慌忙跑開

目擊事件的飛機師舒雋賢供稱，他當日駕車駛經旺角警署一帶，看到兩名男女匆忙跑向對面馬路，以及一名身穿白衣白褲和手持鋤頭的男子。他駛進通菜街後，再看到白衣男向欄杆外的黑衣青年舉起鋤頭，意圖攻擊對方，青年見狀慌忙跑向對面馬路，白衣男繼而將鋤頭「一下鋤落地下」。

舒後來轉入水渠道垃圾站一帶，看到白衣男舉起鋤頭衝過馬路，在人群前舉起鋤頭，多人慌忙跑走。舒其後駕車兜圈，再次駛至水渠道時，看到白衣男站在一輛寶馬車輛旁，揮手示意他離開，他遂向附近警員報案。

辯方資深大律師郭棟明指出，舒的口供紙未有提及路人「匆忙」、「慌忙」等字眼，質疑他在庭上誇大口供，舒表示不同意。舒又多次對郭的盤問方式表示不滿，批評郭的「表情唔好咁唔happy，我覺得我好hurt。」

警員陳俊源則供稱，被告被截查時表示，駕車駛經西洋菜南街，打算下車買煙時，看到一班人衝向他，並作勢攻擊，他因害怕，故在附近撿取鋤頭自衛。聆訊押後至10月16日再訊。

【案件編號：WKCC1411/20】

（反修例風暴）