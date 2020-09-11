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港聞二

8‧31水炮車指揮官：暴動現場點會有市民

【明報專訊】去年8月31日港島衝突，8人包括「陣地社工」成員陳虹秀被控暴動罪一案，昨在區域法院續審。控方傳召當日在水炮車上指揮的警署警長作供，辯方盤問時稱當日水炮車首次在港島出動，現場記者及市民感到好奇而拍照，警署警長表示「暴動現場點會有市民啫？」，但在觀看片段後同意當晚有非示威者在場。

港島首用水炮車 記者市民好奇拍照

8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

警署警長伍國雄供稱，當日他是水炮車指揮官，獲授權使用催淚水及顏色水掃蕩軒尼詩道的示威者。代表第五被告陳虹秀的資深大律師潘熙指出，水炮車當日首次在港島區出動，因新鮮及好奇，現場的記者和市民追着水炮車拍照。伍稱不同意，說「暴動現場點會有市民啫」，法官聞言即謂「等等！等我寫低先」。

辯方播片後改口同意非示威者在場

辯方其後播放水炮車錄影的片段，指出當時有記者、急救員及市民等非示威者，亦有身穿普通裝束的男女追着水炮車拍照，伍稱同意。

拘捕首被告余德穎的警員陳澤鈞憶述，當日他與隊員推進至盧押道時，看到華寧大廈外有約20人聚集，大叫「黑警死全家」等口號，其中他注意到身穿黑衣、戴黃色頭盔及豬嘴，下身穿短褲長白襪的首被告，他曾舉起長傘指住警員，並大力打在地上。陳稱有關動作具挑釁及威嚇性，當時指揮官下令採取拘捕行動，他便衝前制服首被告。

陳在盤問時稱20人散佈在行人路及馬路，但代表首被告的大律師黃瑞紅反駁他在警員記事冊上寫的是行人路，陳辯稱「我𠵱家記番當時有人喺馬路」。聆訊下周一（14日）續。

【案件編號：DCCC12/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕水炮車 暴動罪審訊 灣仔 陳虹秀 8．31衝擊 反修例運動

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