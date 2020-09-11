陳彥霖死因研訊今引導陪審團

死者陳彥霖（終年15歲）於去年9月19至22日之間去世。根據庭上供辭，去年9月22日油塘魔鬼山對出海面出現全裸浮屍，法醫剖屍檢查和警方鑑證人員校對遺體指紋後，認為死者是彥霖。

再啟研訊須有新證據

不過，死者母親何姵誼及社工分別供稱，彥霖諳水性，曾參加跳水班，後因腿部不慎骨折，難再發力跳水。陳母又曾表示，彥霖死前曾因襲警被補、精神表現失常。化驗師在庭上表示，去年9月26日取得陳彥霖胸腔液、膀胱冲洗液及肝臟樣本作毒理測試，化驗結果呈陰性，認為彥霖體內無哥羅芳、大麻、冰毒、安非他命、可卡因、搖頭丸，以及感冒藥和鎮靜劑等藥物的殘餘痕迹。

大律師蘇俊文表示，死因庭依據陪審團判斷，將作出相關死因裁斷；他解釋，死因庭主要功能是查探死因，並非追究責任，除非有新證據，警方將不會繼續調查。蘇俊文表示，若陳彥霖家屬不滿裁決，根據《死因裁判官條例》，可申請重啟研訊，但必須提出證據並獲高等法院原訟庭批准，即死因研訊或涉欺詐、證據不被接納、法律程序失當、查訊不足，或有新證據被發現等。蘇說重啟研訊「門檻相當高」，估計可能不大。

（反修例風暴）