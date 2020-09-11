警半年發3500限聚告票 近半未繳款 區議員收3張 批防疫包裝政治打壓

區議員記招分組仍遭票控 斥浪費法庭資源

陳樹暉表示，7月19及21日遭警方在元朗站附近票控，其中19日更接獲兩張告票。他稱當日打算與其他區議員召開記者會，在場區議員均以4人一組，避免違反當時的限聚令，但仍遭警方票控。他批評警方濫用限聚令打擊政治活動，「非常低成本但有效的方法，甚至不需要使用公安條例」。他又認為任意票控會浪費法庭資源，「究竟法庭要花多少時間，處理如此瑣碎但具爭議的案件？我覺得它（警方）麻煩了法庭」。

政府自3月29日起實施「限聚令」，最初禁止多於4人在公眾地方聚集，一度放鬆至8人，其後收緊至2人。翻查資料，在反修例事件相關日子，不時有雙位數市民被票控：8．31太子站事件一周年前夕，警方指稱旺角有人群集結，票控至少29人；上月11日有網民發起「和你Sing」，警方分別在旺角及沙田票控至少36人；元朗7．21事件一周年前夕，至少17人被票控。

大律師黃宇逸表示，被票控市民可在21天內交罰款，如不按時繳款，將收到警方或食環署等執法機構的通知書；如事主選擇抗辯，將排期於法院審訊，他認為因違反限聚令而入獄的可能不大。至於如何抗辯，黃宇逸表示要視乎個別情况，「例如事主不是與其他人集結，只是碰巧經過該處，又或許他們是一家人，所以可以獲得豁免」。

（疫情第三波）