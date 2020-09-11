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警半年發3500限聚告票 近半未繳款 區議員收3張 批防疫包裝政治打壓

【明報專訊】吳氏一家三口於今年5月母親節，和另一不相識的途人遭警方票控違反8人限聚令，上月19日獲撤回定額罰款通知書。警方前晚回覆查詢表示，截至8月31日共處理3498張定額罰款通知書，1948張已交罰款，即逾四成人未繳款；警方經審視後共撤回3張定額罰款通知書。元朗區議員陳樹暉3次遭發告票，他選擇不繳款並上庭抗辯，批評警方隨意執法是「以防疫包裝政治目的」，質疑「自限聚令生效以來，有多少（票控）出現在有政治訴求的場合？有多少是為了防疫？」

區議員記招分組仍遭票控 斥浪費法庭資源

陳樹暉表示，7月19及21日遭警方在元朗站附近票控，其中19日更接獲兩張告票。他稱當日打算與其他區議員召開記者會，在場區議員均以4人一組，避免違反當時的限聚令，但仍遭警方票控。他批評警方濫用限聚令打擊政治活動，「非常低成本但有效的方法，甚至不需要使用公安條例」。他又認為任意票控會浪費法庭資源，「究竟法庭要花多少時間，處理如此瑣碎但具爭議的案件？我覺得它（警方）麻煩了法庭」。

政府自3月29日起實施「限聚令」，最初禁止多於4人在公眾地方聚集，一度放鬆至8人，其後收緊至2人。翻查資料，在反修例事件相關日子，不時有雙位數市民被票控：8．31太子站事件一周年前夕，警方指稱旺角有人群集結，票控至少29人；上月11日有網民發起「和你Sing」，警方分別在旺角及沙田票控至少36人；元朗7．21事件一周年前夕，至少17人被票控。

大律師黃宇逸表示，被票控市民可在21天內交罰款，如不按時繳款，將收到警方或食環署等執法機構的通知書；如事主選擇抗辯，將排期於法院審訊，他認為因違反限聚令而入獄的可能不大。至於如何抗辯，黃宇逸表示要視乎個別情况，「例如事主不是與其他人集結，只是碰巧經過該處，又或許他們是一家人，所以可以獲得豁免」。

（疫情第三波）

相關字詞﹕告票 陳樹暉 限聚令

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