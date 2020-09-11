囚友拒檢測遭獨囚 懲教署：隔離觀察

邵家臻接囚友求助 稱遭禁讀書看電視

邵家臻昨向本報表示，前日接獲3名女囚友求助，稱她們因拒絕接受測試而要單獨囚禁，並被剝削部分福利，如本身可看書、工作、看電視及獲發糖餅，目前只獲糖餅。他前日去信向懲教署長胡英明查詢，昨日仍沒獲回覆。

他續稱，一般單獨囚禁分兩種，包括懲罰及自願形式，若懲罰會失去所有上述福利，完成單獨囚禁後的工作會由低做起，故薪酬都會減少。他相信署方對拒絕檢測囚友的福利「搣啲唔搣啲」，或受疫情影響「打亂章法」。

懲教署發言人表示，署方按衛生防護中心建議，自周一起為約7000名在囚者檢測，昨日已完成樣本採集。個別在囚者經管方及衛生署駐院所醫生多番解釋及勸喻後，拒絕提交樣本。為切斷隱形傳播鏈及保障其他在囚者，署方安排有關在囚者隔離觀察。

（疫情第三波）