港聞

港聞二

普檢增兩確診 均任職食肆

【明報專訊】本港昨新增12宗新型冠狀病毒確診，當中兩宗源頭不明個案患者均任職食肆，早前沒參與食肆檢測計劃，均透過普及社區檢測計劃（全民檢測）驗出。當中39歲婦曾陪同5歲兒子到眼科醫院接受手術，手術期間她獲告知確診，兒子手術前後兩次病毒測試由陰轉陽。他們均沒病徵但有抗體，醫管局相信傳染力不高。

昨新增12宗 7宗輸入

昨確診個案包括7宗輸入個案，其中5人乘印度航空航班A1314於9月8日回港，另外兩人分別由菲律賓及伊朗抵港。另新增一家三口確診，其家屬早前染疫；源頭不明個案則有兩宗，均由全民檢測驗出，全民檢測累計揭21宗新症。

兩宗源頭不明的患者均任職食肆。當中39歲婦（第4912宗）與丈夫及5歲兒子居於油麻地廟街，平日會到油麻地街市，於銅鑼灣Fashion Walk食街Burgeroom任職。她在9月7日前往官涌體育館參與全民檢測，同日最後一天上班。

由於39歲婦的兒子即將接受眼部手術，故在8日陪同兒子到伊利沙伯醫院接受深喉唾液病毒測試，結果陰性；至兒子翌日到眼科醫院做手術期間，她接獲通知確診並安排入住伊院，兒子術後的深喉唾液測試則呈陽性。

醫局料母子早受感染已康復

母子病毒數值（Ct value）均偏高。母親Ct value介乎28至31；院方其後為兒子安排鼻咽拭子測試，連同深喉唾液測試，兩次的Ct value都超過30。母子二人沒有病徵，昨驗出有抗體，情况穩定留醫伊院，父親則入住檢疫中心。

醫管局總行政經理劉家獻相信，兩名有抗體的母子傳染力不高，而眼科醫院沒病人和醫護列密切接觸，會與衛生防護中心商討安排。對於為何兒子病毒測試陰轉陽，他估計與病毒量低有關，相信他們早前受感染並已康復。

另一宗源頭不明為57歲女，任職元朗輝記香港仔魚蛋粉，她9月1日現病徵，至6日仍上班，8日參與檢測，平時會到合益街市。

據疫情記者會，21宗全民檢測找到的新症中，至少有8人最高的Ct value達30或以上，其中3人已出院，包括昨早9時前出院的22歲女（第4841宗），她在確診後的7天內出院。連同確診後4天內出院的33周、29歲孕婦（第4880宗），共有5名全民檢測確診者已出院。

男子兩覆檢陰性 華昇：間中陽轉陰

此外，華昇診斷中心昨午安排專家組參觀氣膜實驗室，有份到場的中大呼吸系統科講座教授許樹昌引述華昇人員表示，早前一度驗出陽性、入住聯合醫院兩次覆檢呈陰性的44歲男子，屬「假陽性」個案。

華昇回覆，早前衛生署認為涉及不同樣本，不能判斷為「假陽性」，而間中出現陽轉陰情况，可能與取樣及檢測有關。

印度航空9‧8航班輸入6宗

張竹君：是否禁飛「會再觀察」

對於印度航空9月8日抵港的航班A1314，累計有6宗確診，被問到需否再對該公司實施禁飛，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說「會再觀察住先」。

（疫情第三波）

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