牛津疫苗試驗者脊髓炎 袁國勇：未必與接種直接有關

應盡列可能副作用 供公眾選擇疫苗

袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》解釋，參與臨牀研究的志願者也可能在社區感染其他病毒，引起橫貫性脊髓炎，與接種的疫苗未必有直接關係，穩陣起見需調查。他舉例，如在參與者身上驗出例如腸病毒，知道是腸病毒感染引起橫貫性脊髓炎，當知道疫苗與該情况無關可繼續臨牀測試。他續稱，部分人免疫系統很敏感，接種疫苗後自體免疫反應可能攻擊神經系統致橫貫性脊髓炎，但「好多時未必係疫苗本身，而係個人有呢類病的傾向。」

袁國勇表示，「如果每一萬人有一個（接種後出現嚴重副作用），750萬人接種就可能有750個有副作用，癱瘓、呼吸困難都可發生」，研發疫苗做足工夫減傷害，必須開誠布公列明所有可能副作用，讓大家有選擇。袁表示，疫苗開發遇阻滯並非罕見，需很小心處理，但不會因此對疫苗失去信心，政府會等各國疫苗第三期臨牀試驗報告才決定，會買最安全及有效疫苗。

袁國勇說，全球30多款疫苗已進入臨牀研究，今次事件未必會影響採購疫苗進度，但「如最後發現疫苗真的有嚴重問題將是很大損失，因為它是大廠。」

（疫情第三波）