港大噴鼻疫苗內地製 募百人試驗 袁國勇：有衛署把關 本港內地科研生產協同

任何年齡適用 可預防季節性流感

袁國勇表示，是次港大研發的鼻噴式「雙重疫苗」包括H1、H3和乙型在內的流感，以及新型冠狀病毒，接種後毋須再接種流感疫苗，日後出現新病毒可再加入。他相信除了有免疫抑制疾病、哮喘或肺病控制不佳者，疫苗能用於兒童、成人和老年人，但需有更多臨牀試驗證實。他續稱疫苗已在小鼠、倉鼠和雪貂上做實驗，均未見副作用，接種後血內抗體反應只是中度，屬預期之內，因噴鼻疫苗在呼吸道黏膜產生的免疫反應會高於血液。

或需每年接種 試驗成功仍需內地製造

袁國勇昨稱，這款疫苗最少需接種兩次，中間相隔一個月，以提供更好的保護；他說，其後亦需定期接種，但實際上共需接種多少劑、相隔多久需再接種等問題仍待研究，可能需如流感疫苗般每年接種。

袁國勇說，疫苗將於11月在港進行第一期臨牀試驗，屆時將招募100名健康年輕成年志願者，內地公司「長春百克生物科技有限公司」將為今次香港臨牀試驗生產疫苗，疫苗種子由港大提供。若完成試驗後疫苗大量投產，袁國勇表示此疫苗亦需在中國內地製造，長春百克生物將很可能是生產商之一。他認為這是香港擅長研究，與中國大陸擅長開發與製造之間的協同效應。

內地曾發生多宗「黑心疫苗」事件，對於部分港人可能不信任內地生產的疫苗，袁國勇認為關鍵是要看第三期臨牀試驗數據，而香港衛生署亦會把關確保疫苗安全。

領導今次研究的港大微生物學系教授陳鴻霖則表示，此疫苗基於流感病毒建構，性質與噴鼻流感疫苗一樣，安全性應非常高。他說第一階段臨牀試驗會同時在江蘇進行，由廈門大學和北京萬泰主辦，約一個月可以完成。至於大量生產時預期的疫苗價格，陳鴻霖稱仍未知，認為可參考噴鼻流感疫苗價格。

政府上周公布就參與新型冠狀病毒疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書。袁國勇表示，由於COVAX機制是協調已完成一、二期臨牀試驗的疫苗而且通常來自大疫苗廠，港大疫苗則未到此階段。

稱港無製疫苗設施 袁:要接受研發較慢

袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，會為參與研究的志願者買保險，預期疫苗最快一年後才能投入應用。對於香港沒有製造疫苗設施，港大需與內地公司合作，袁國勇說大家需接受，這可能影響到研發上較其他地方慢，除非未來政府對藥物、疫苗生產政策上有重大改變。

袁國勇解釋，港大的疫苗將新型冠狀病毒部分突刺蛋白放入季節性流感疫苗，疫苗是噴鼻而非針劑注射，因新冠病毒經呼吸道入人體，疫苗由噴鼻經「天然途徑」入人體，對呼吸道黏膜產生免疫反應最好。

明報記者

（疫情第三波）