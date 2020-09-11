港大噴鼻疫苗內地製 募百人試驗 袁國勇：有衛署把關 本港內地科研生產協同

【明報專訊】香港大學研發的噴鼻新型冠狀病毒疫苗兩個月後將在港展開首階段臨牀試驗，將招募100名志願者接種。港大微生物學系講座教授袁國勇向本報表示，此疫苗既可預防新型冠狀病毒又可預防季節性流感，動物實驗上無副作用。他說，臨牀試驗用的疫苗將由內地的長春百克生物科技有限公司生產，料完成三期試驗後最快一年後才能應用，日後大量投產時該公司可能也是生產商之一，他形容這是香港科研和內地生產發揮協同效應的一例。對於部分港人或不信任內地製疫苗，袁國勇稱最重要是看臨牀數據，本港亦有衛生署把關。
任何年齡適用 可預防季節性流感
袁國勇表示，是次港大研發的鼻噴式「雙重疫苗」包括H1、H3和乙型在內的流感，以及新型冠狀病毒，接種後毋須再接種流感疫苗，日後出現新病毒可再加入。他相信除了有免疫抑制疾病、哮喘或肺病控制不佳者，疫苗能用於兒童、成人和老年人，但需有更多臨牀試驗證實。他續稱疫苗已在小鼠、倉鼠和雪貂上做實驗，均未見副作用，接種後血內抗體反應只是中度，屬預期之內，因噴鼻疫苗在呼吸道黏膜產生的免疫反應會高於血液。
或需每年接種 試驗成功仍需內地製造
袁國勇昨稱，這款疫苗最少需接種兩次，中間相隔一個月，以提供更好的保護；他說，其後亦需定期接種，但實際上共需接種多少劑、相隔多久需再接種等問題仍待研究，可能需如流感疫苗般每年接種。
袁國勇說，疫苗將於11月在港進行第一期臨牀試驗，屆時將招募100名健康年輕成年志願者，內地公司「長春百克生物科技有限公司」將為今次香港臨牀試驗生產疫苗，疫苗種子由港大提供。若完成試驗後疫苗大量投產，袁國勇表示此疫苗亦需在中國內地製造，長春百克生物將很可能是生產商之一。他認為這是香港擅長研究，與中國大陸擅長開發與製造之間的協同效應。
內地曾發生多宗「黑心疫苗」事件，對於部分港人可能不信任內地生產的疫苗，袁國勇認為關鍵是要看第三期臨牀試驗數據，而香港衛生署亦會把關確保疫苗安全。
領導今次研究的港大微生物學系教授陳鴻霖則表示，此疫苗基於流感病毒建構，性質與噴鼻流感疫苗一樣，安全性應非常高。他說第一階段臨牀試驗會同時在江蘇進行，由廈門大學和北京萬泰主辦，約一個月可以完成。至於大量生產時預期的疫苗價格，陳鴻霖稱仍未知，認為可參考噴鼻流感疫苗價格。
政府上周公布就參與新型冠狀病毒疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書。袁國勇表示，由於COVAX機制是協調已完成一、二期臨牀試驗的疫苗而且通常來自大疫苗廠，港大疫苗則未到此階段。
稱港無製疫苗設施 袁:要接受研發較慢
袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，會為參與研究的志願者買保險，預期疫苗最快一年後才能投入應用。對於香港沒有製造疫苗設施，港大需與內地公司合作，袁國勇說大家需接受，這可能影響到研發上較其他地方慢，除非未來政府對藥物、疫苗生產政策上有重大改變。
袁國勇解釋，港大的疫苗將新型冠狀病毒部分突刺蛋白放入季節性流感疫苗，疫苗是噴鼻而非針劑注射，因新冠病毒經呼吸道入人體，疫苗由噴鼻經「天然途徑」入人體，對呼吸道黏膜產生免疫反應最好。