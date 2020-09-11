3賊1分鐘劫金行57萬金飾 同店30年前遇械劫 女職員兩歷案

牛肉刀指嚇 鐵槌扑飾櫃

據了解，是次案件中，一名姓林女職員曾經歷30年前的槍劫案。金行負責人表示，該女職員昨日遇劫時十分冷靜，事後未見異樣，在場配合警方調查錄口供。他說近日未見警方加強巡邏，認為現時經濟環境動盪，金價高企，金行易成賊人目標，雖早已安裝警鐘防盜，但「冇得避」。林女昨下班時表示劫案和30年前「分別不大」，語畢匆匆離去。

昨早約10時半，3名蒙面賊人闖入新蒲崗爵祿街40號天欣珠寶金行，以鐵槌打爆飾櫃，劫去一批金器後登上接應車輛往九龍城方向逃去，職員報警。現場地下遺下一把大鐵槌，案件列行劫，東九龍總區重案組正調查事件。

閉路電視片段顯示，3名匪徒當時從停泊金行門外的深色私家車下車，一人闖入金行後以牛肉刀指嚇3名職員，另外2賊各持一把大鐵槌狂扑飾櫃，約15秒後揭開整塊玻璃，把一盆金器放入紅白藍尼龍袋，之後再扑開另一飾櫃，掠去數盆金飾，得手後登上私家車逃去，整個過程約1分鐘。

1990年劫案爆槍戰 3賊1死2傷

涉事金行1990年7月15日亦曾遇劫，當日早上3名絲襪蒙面持槍悍匪闖入金行，掠去約值140萬元金飾，欲挾持女職員逃去，其間與3名途經輔警爆發槍戰，女人質趁亂逃去，一賊被警員開槍擊中頭身亡，另一賊頸部中槍重創，餘下一賊中槍負傷逃去。