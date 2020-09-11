內地律師：家屬已聘人 指派律師不應介入

田飛龍：被捕人須先撤委任指派律師

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍表示，指派律師是從一批已登記註冊的律師隨機挑選，他們獨立於政府，每年義務支援一定比例的案件。

有生效判決前一般不允探視

對於鹽田看守所聲稱疑犯已要求「指派律師」協助，被捕人家屬亦委託內地律師跟進，律師鬧「雙胞」，田飛龍說，若要取消指派律師，須由被捕人提出中止委任指派律師，其後才能由持家屬委託書及公證的律師代表及協助被捕人。他又表示，家屬能否到看守所探視，須視乎當局的專門規定，認為若案件不牽涉保密，被捕人家屬探視的權利理應受法律保障。

內地刑事辯護律師莫少平表示，指派律師屬國家法律援助律師，原則上支援未能或缺錢聘請律師的人；他認為，若被捕人有經濟能力聘請律師、或其親屬已聘請律師，「指派律師就不應該介入」。他說，過往有一些較敏感的案件，官方傾向以指派律師處理，按理會由當事人提出並委託，而若已有兩名指派律師代表當事人，則除非當事人中止委託，否則其他律師不得介入。

莫少平續說，指派律師的身分在程序上並沒有要求需公開，待上庭時公眾才會知悉。對於家屬能否前往看守所探視，他指出，在案件有生效判決前，一般不被允許。