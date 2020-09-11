家屬曾擬上訪 兩老哭訴恐無命再見被捕者

被捕者患抑鬱 憂看守所藥物不合

30多歲的Tom（化名）是被捕港人Y的家屬。他說Y患抑鬱症5、6年，每天要吃抗抑鬱藥，他曾按香港警方發出的拘留通知書上的聯絡電話，致電深圳鹽田看守所，該所主管稱看守所內有藥物，但以未能核實Tom與被捕人身分為由，拒絕透露被捕人具體情况。最令Tom擔心的是，未知看守所的藥品是否適合Y。Tom又說，去年社會事件令Y情緒起伏很大，至年初才開始穩定。

Tom委託的內地代表律師日前曾到鹽田區看守所要求會見Y，Tom憶述當日與六七十歲的雙親一直拿着手機等律師消息。多個小時後，律師回報稱會見被拒，雙親馬上嚎哭，Tom亦一片愕然。律師見面無望，Tom曾萌生「上訪」念頭，計劃獨自前往內地再想方設法，但最終考慮到自己有家累，恐防自己都出事，故打消念頭。

盼港府關注提供協助

Tom說Y於6、7年前因家庭爭執，離家自住，至近年關係好轉，「今年初才一起燒烤，相處融洽」；後來疫情來襲，Tom與Y亦常以電話聯絡，「我好惜佢」，惟上月底突然傳來Y被捕並關押於內地看守所的消息。Tom說Y被捕前沒任何預兆，他亦不知Y為何在船上。他表示年邁雙親每日盼Y回港，更一度絕望說︰「唔知有無命見番佢（被捕人）？」Tom聽畢只能安慰雙親稱︰「（內地當局）一定會畀番個人我哋」。

還可做什麼？Tom答不出來，「條路好漫長」；又說自己不諳內地法律，只能交託律師處理。Tom說Y被捕兩星期以來，自己極度焦急，「食又食唔落」，晚上失眠，「突然就兩行眼淚」。Tom只想知道Y安好，希望港府關注事件及提供協助。

明報記者