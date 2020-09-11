港聞

港聞一

家屬曾擬上訪 兩老哭訴恐無命再見被捕者

【明報專訊】其中一名被捕港人的家屬昨接受本報記者訪問，表示被捕家人患抑鬱症多年，擔心在看守所不獲合適藥物。當知悉委託的內地律師要求見面被拒，家屬甚至一度想「上訪」深圳。該家屬更說，家中年邁雙親未知被捕親人下落，終日以淚洗面，哭問「唔知有無命見番佢」，懇求港府協助。

被捕者患抑鬱 憂看守所藥物不合

30多歲的Tom（化名）是被捕港人Y的家屬。他說Y患抑鬱症5、6年，每天要吃抗抑鬱藥，他曾按香港警方發出的拘留通知書上的聯絡電話，致電深圳鹽田看守所，該所主管稱看守所內有藥物，但以未能核實Tom與被捕人身分為由，拒絕透露被捕人具體情况。最令Tom擔心的是，未知看守所的藥品是否適合Y。Tom又說，去年社會事件令Y情緒起伏很大，至年初才開始穩定。

Tom委託的內地代表律師日前曾到鹽田區看守所要求會見Y，Tom憶述當日與六七十歲的雙親一直拿着手機等律師消息。多個小時後，律師回報稱會見被拒，雙親馬上嚎哭，Tom亦一片愕然。律師見面無望，Tom曾萌生「上訪」念頭，計劃獨自前往內地再想方設法，但最終考慮到自己有家累，恐防自己都出事，故打消念頭。

盼港府關注提供協助

Tom說Y於6、7年前因家庭爭執，離家自住，至近年關係好轉，「今年初才一起燒烤，相處融洽」；後來疫情來襲，Tom與Y亦常以電話聯絡，「我好惜佢」，惟上月底突然傳來Y被捕並關押於內地看守所的消息。Tom說Y被捕前沒任何預兆，他亦不知Y為何在船上。他表示年邁雙親每日盼Y回港，更一度絕望說︰「唔知有無命見番佢（被捕人）？」Tom聽畢只能安慰雙親稱︰「（內地當局）一定會畀番個人我哋」。

還可做什麼？Tom答不出來，「條路好漫長」；又說自己不諳內地法律，只能交託律師處理。Tom說Y被捕兩星期以來，自己極度焦急，「食又食唔落」，晚上失眠，「突然就兩行眼淚」。Tom只想知道Y安好，希望港府關注事件及提供協助。

明報記者

相關字詞﹕鹽田看守所 內地公安 被捕人

上 / 下一篇新聞

再有扣內地港人被派律師 家屬促履行「陽光司法」
再有扣內地港人被派律師 家屬促履行「陽光司法」
內地律師：家屬已聘人 指派律師不應介入
內地律師：家屬已聘人 指派律師不應介入
響號新巴司機控不小心駕駛
響號新巴司機控不小心駕駛
3賊1分鐘劫金行57萬金飾 同店30年前遇械劫 女職員兩歷案
3賊1分鐘劫金行57萬金飾 同店30年前遇械劫 女職員兩歷案
港大噴鼻疫苗內地製 募百人試驗 袁國勇：有衛署把關 本港內地科研生產協同
港大噴鼻疫苗內地製 募百人試驗 袁國勇：有衛署把關 本港內地科研生產協同
牛津疫苗試驗者脊髓炎 袁國勇：未必與接種直接有關
牛津疫苗試驗者脊髓炎 袁國勇：未必與接種直接有關
普檢增兩確診 均任職食肆
普檢增兩確診 均任職食肆
囚友拒檢測遭獨囚 懲教署：隔離觀察
囚友拒檢測遭獨囚 懲教署：隔離觀察
昂坪360限4人同車廂 天際100需填健康申報
昂坪360限4人同車廂 天際100需填健康申報
警半年發3500限聚告票 近半未繳款 區議員收3張 批防疫包裝政治打壓
警半年發3500限聚告票 近半未繳款 區議員收3張 批防疫包裝政治打壓
陳彥霖死因研訊今引導陪審團
陳彥霖死因研訊今引導陪審團
8‧31水炮車指揮官：暴動現場點會有市民
8‧31水炮車指揮官：暴動現場點會有市民
涉向人群揮鋤頭 六旬漢否認藏械
涉向人群揮鋤頭 六旬漢否認藏械
批政策「離地」 民建聯倡再派5000元
批政策「離地」 民建聯倡再派5000元
海園首停哈囉喂 推「森度遊」園內露營 劉鳴煒：一年內無可能虧轉盈
海園首停哈囉喂 推「森度遊」園內露營 劉鳴煒：一年內無可能虧轉盈
盛智文：哈囉喂回報可達兩成
盛智文：哈囉喂回報可達兩成
東鐵明換新信號系統 港鐵中秋無通宵列車
東鐵明換新信號系統 港鐵中秋無通宵列車
源吉林百年唐樓列一級歷史建築 源氏後人歡迎決定 盼資助維修
源吉林百年唐樓列一級歷史建築 源氏後人歡迎決定 盼資助維修
永和號拆頂前無公開 區議會斥市建局欠透明
永和號拆頂前無公開 區議會斥市建局欠透明
港再膺最自由經濟體 報告：憂中央干預法治產權
港再膺最自由經濟體 報告：憂中央干預法治產權
明愛前醫生涉收中介費 轉介醫院病人
明愛前醫生涉收中介費 轉介醫院病人
居屋首日逾萬申請 未及上期 隊頭兩人凌晨到場 均為子女取表
居屋首日逾萬申請 未及上期 隊頭兩人凌晨到場 均為子女取表
公屋聯會倡加快重建舊邨 購市建地皮建屋
公屋聯會倡加快重建舊邨 購市建地皮建屋
本港自殺率微升 青少年群組續跌
本港自殺率微升 青少年群組續跌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳日君唔忍心批評湯漢 「話國安法唔啱就得罪北京，教廷又話你」
【Emily】陳日君唔忍心批評湯漢 「話國安法唔啱就得罪北京，教廷又話你」
【Emily】林鄭向教師致敬：盼續攜手培育下一代
【Emily】林鄭向教師致敬：盼續攜手培育下一代
【Emily】建制答謝「國家隊」 廖長江：港人非全部「神經病」
【Emily】建制答謝「國家隊」 廖長江：港人非全部「神經病」
【Emily】被登記檢測 周庭：話13億人驗我都信
【Emily】被登記檢測 周庭：話13億人驗我都信
【Emily】澳門抗疫展 首宗患者變留美生
【Emily】澳門抗疫展 首宗患者變留美生
【Emily】曾傳不和 陳凱欣搵陳肇始做直播
【Emily】曾傳不和 陳凱欣搵陳肇始做直播