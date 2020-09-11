再有扣內地港人被派律師 家屬促履行「陽光司法」

兩律師遭拒會見 盧思位：投訴無門

四川維權律師盧思位獲家屬委託代表其中一名被捕港人，前日到看守所要求會見被捕港人遭拒，他表示另一家屬委託的律師紀中久，昨持家屬委託書及證明自己被委託的「公證書」到深圳鹽田看守所，先被告知要等48小時，其後獲看守所人員告知，當事人已另外委託「指派律師」；情况與前日盧思位所遇相同。盧認為「事情很清楚，他們不會讓其他律師介入偷渡案了」。

盧昨早亦到鹽田檢察院投訴看守所拒絕安排會見當事人。他表示一名檢察官拒絕他帶手機內進，亦叫工作人員對他錄影錄音。盧表示，該名檢察官其後不再接待他，工作人員亦沒提供檢察長等聯絡電話，令他投訴無門：「投訴之路看來會很長。」

另一由被捕者家屬委託、不願具名的內地律師昨向本報表示，收到4通來自司法局、律師協會等的單位來電，「善意提醒我不要接受媒體採訪」，否則有可能被「見面約談」。

家屬委託律師：被促勿受訪 否則約談

12名港人被捕至今逾兩周，仍未有獲家屬委託的律師能與被捕人會面。其中一名被捕人家屬Tom（化名）昨接受本報訪問表示，如內地真是其所宣稱的「陽光司法」，盼當局公開處理事件。他期望可與被捕親人通電話及讓律師代表被捕者：「我們的要求好卑微。」

Tom又促請港府關注事件，讓港人看到公正審訊。他說去年社會事件令港人與內地關係愈走愈遠，認為若內地當局處理此事得宜，可令港人信任。Tom說曾向入境處求助，對方只叫他找當地律師幫忙。據悉，家屬早前致電看守所人員，對方稱所內有熱水、食物供應；雖沒冷氣但有風扇，又稱該處沒有小賣部，着家屬毋須送錢予被捕者。

保安局：警已與內地部門聯繫了解

民主黨立法會議員涂謹申昨在商台節目表示，部分涉案者被本港法庭通緝，促請港府積極按通緝令要求內地當局將他們移交回港，並在港作相關法律程序，否則會令人認為是「歎慢板」或「使橫手」，將港人交內地審訊以「震懾港人」。他稱涉案者僅無害經過中國水域，非計劃潛藏內地或到內地犯法，促請內地當局查明後盡快將被捕者送返港。涂又稱，如港人被拘留卻沒適切法律援助，港府應積極介入保障權益。

保安局表示，香港警務處已與內地執法部門聯繫，了解案件進展；入境處會繼續與當事人家屬及駐粵辦保持緊密聯繫，跟進事件。

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