港聞

港聞一

再有扣內地港人被派律師 家屬促履行「陽光司法」

【明報專訊】12名港人涉潛逃出境，扣押深圳逾兩周。有內地律師昨透露，再多一名被捕港人被看守所宣稱已委託「指派律師」；至今有兩名受家屬委託的內地律師被看守所以同樣理由拒絕探視。有被捕者家屬接受本報訪問說，冀內地當局履行「陽光司法」，公開處理案件，又促港府協助。民主黨涂謹申認為，部分被捕者被本港通緝，港府應積極聯絡內地，要求移交回港。保安局表示警務處已與內地執法部門聯繫，了解案件進展。

兩律師遭拒會見 盧思位：投訴無門

四川維權律師盧思位獲家屬委託代表其中一名被捕港人，前日到看守所要求會見被捕港人遭拒，他表示另一家屬委託的律師紀中久，昨持家屬委託書及證明自己被委託的「公證書」到深圳鹽田看守所，先被告知要等48小時，其後獲看守所人員告知，當事人已另外委託「指派律師」；情况與前日盧思位所遇相同。盧認為「事情很清楚，他們不會讓其他律師介入偷渡案了」。

盧昨早亦到鹽田檢察院投訴看守所拒絕安排會見當事人。他表示一名檢察官拒絕他帶手機內進，亦叫工作人員對他錄影錄音。盧表示，該名檢察官其後不再接待他，工作人員亦沒提供檢察長等聯絡電話，令他投訴無門：「投訴之路看來會很長。」

另一由被捕者家屬委託、不願具名的內地律師昨向本報表示，收到4通來自司法局、律師協會等的單位來電，「善意提醒我不要接受媒體採訪」，否則有可能被「見面約談」。

家屬委託律師：被促勿受訪 否則約談

12名港人被捕至今逾兩周，仍未有獲家屬委託的律師能與被捕人會面。其中一名被捕人家屬Tom（化名）昨接受本報訪問表示，如內地真是其所宣稱的「陽光司法」，盼當局公開處理事件。他期望可與被捕親人通電話及讓律師代表被捕者：「我們的要求好卑微。」

Tom又促請港府關注事件，讓港人看到公正審訊。他說去年社會事件令港人與內地關係愈走愈遠，認為若內地當局處理此事得宜，可令港人信任。Tom說曾向入境處求助，對方只叫他找當地律師幫忙。據悉，家屬早前致電看守所人員，對方稱所內有熱水、食物供應；雖沒冷氣但有風扇，又稱該處沒有小賣部，着家屬毋須送錢予被捕者。

保安局：警已與內地部門聯繫了解

民主黨立法會議員涂謹申昨在商台節目表示，部分涉案者被本港法庭通緝，促請港府積極按通緝令要求內地當局將他們移交回港，並在港作相關法律程序，否則會令人認為是「歎慢板」或「使橫手」，將港人交內地審訊以「震懾港人」。他稱涉案者僅無害經過中國水域，非計劃潛藏內地或到內地犯法，促請內地當局查明後盡快將被捕者送返港。涂又稱，如港人被拘留卻沒適切法律援助，港府應積極介入保障權益。

保安局表示，香港警務處已與內地執法部門聯繫，了解案件進展；入境處會繼續與當事人家屬及駐粵辦保持緊密聯繫，跟進事件。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕鹽田看守所 維權律師 陽光司法 被捕港人

上 / 下一篇新聞

家屬曾擬上訪 兩老哭訴恐無命再見被捕者
家屬曾擬上訪 兩老哭訴恐無命再見被捕者
內地律師：家屬已聘人 指派律師不應介入
內地律師：家屬已聘人 指派律師不應介入
響號新巴司機控不小心駕駛
響號新巴司機控不小心駕駛
3賊1分鐘劫金行57萬金飾 同店30年前遇械劫 女職員兩歷案
3賊1分鐘劫金行57萬金飾 同店30年前遇械劫 女職員兩歷案
港大噴鼻疫苗內地製 募百人試驗 袁國勇：有衛署把關 本港內地科研生產協同
港大噴鼻疫苗內地製 募百人試驗 袁國勇：有衛署把關 本港內地科研生產協同
牛津疫苗試驗者脊髓炎 袁國勇：未必與接種直接有關
牛津疫苗試驗者脊髓炎 袁國勇：未必與接種直接有關
普檢增兩確診 均任職食肆
普檢增兩確診 均任職食肆
囚友拒檢測遭獨囚 懲教署：隔離觀察
囚友拒檢測遭獨囚 懲教署：隔離觀察
昂坪360限4人同車廂 天際100需填健康申報
昂坪360限4人同車廂 天際100需填健康申報
警半年發3500限聚告票 近半未繳款 區議員收3張 批防疫包裝政治打壓
警半年發3500限聚告票 近半未繳款 區議員收3張 批防疫包裝政治打壓
陳彥霖死因研訊今引導陪審團
陳彥霖死因研訊今引導陪審團
8‧31水炮車指揮官：暴動現場點會有市民
8‧31水炮車指揮官：暴動現場點會有市民
涉向人群揮鋤頭 六旬漢否認藏械
涉向人群揮鋤頭 六旬漢否認藏械
批政策「離地」 民建聯倡再派5000元
批政策「離地」 民建聯倡再派5000元
海園首停哈囉喂 推「森度遊」園內露營 劉鳴煒：一年內無可能虧轉盈
海園首停哈囉喂 推「森度遊」園內露營 劉鳴煒：一年內無可能虧轉盈
盛智文：哈囉喂回報可達兩成
盛智文：哈囉喂回報可達兩成
東鐵明換新信號系統 港鐵中秋無通宵列車
東鐵明換新信號系統 港鐵中秋無通宵列車
源吉林百年唐樓列一級歷史建築 源氏後人歡迎決定 盼資助維修
源吉林百年唐樓列一級歷史建築 源氏後人歡迎決定 盼資助維修
永和號拆頂前無公開 區議會斥市建局欠透明
永和號拆頂前無公開 區議會斥市建局欠透明
港再膺最自由經濟體 報告：憂中央干預法治產權
港再膺最自由經濟體 報告：憂中央干預法治產權
明愛前醫生涉收中介費 轉介醫院病人
明愛前醫生涉收中介費 轉介醫院病人
居屋首日逾萬申請 未及上期 隊頭兩人凌晨到場 均為子女取表
居屋首日逾萬申請 未及上期 隊頭兩人凌晨到場 均為子女取表
公屋聯會倡加快重建舊邨 購市建地皮建屋
公屋聯會倡加快重建舊邨 購市建地皮建屋
本港自殺率微升 青少年群組續跌
本港自殺率微升 青少年群組續跌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳日君唔忍心批評湯漢 「話國安法唔啱就得罪北京，教廷又話你」
【Emily】陳日君唔忍心批評湯漢 「話國安法唔啱就得罪北京，教廷又話你」
【Emily】林鄭向教師致敬：盼續攜手培育下一代
【Emily】林鄭向教師致敬：盼續攜手培育下一代
【Emily】建制答謝「國家隊」 廖長江：港人非全部「神經病」
【Emily】建制答謝「國家隊」 廖長江：港人非全部「神經病」
【Emily】被登記檢測 周庭：話13億人驗我都信
【Emily】被登記檢測 周庭：話13億人驗我都信
【Emily】澳門抗疫展 首宗患者變留美生
【Emily】澳門抗疫展 首宗患者變留美生
【Emily】曾傳不和 陳凱欣搵陳肇始做直播
【Emily】曾傳不和 陳凱欣搵陳肇始做直播