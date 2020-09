【明報專訊】特首林鄭月娥「現身」美國著名清談搞笑節目Conan。由於疫情關係,節目無得請現場觀眾,於是就印咗唔同人物嘅紙牌公仔放喺觀眾席,包括林太喺去年9月宣布撤回修訂《逃犯條例》草案嘅嚴肅形象。主持人Conan O'Brien攞起林太嘅公仔,形容佢個樣好似要判人死刑咁(look like you're here to pass a death sentence);一旁嘅拍檔更加諷刺林太係「瘋子」(she doesn't look like it but she is nuts)。