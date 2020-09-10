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2020年9月10日星期四
港聞二
7個月「零客」 高鐵虧損料公帑包底 港鐵九鐵三七攤分虧蝕 議員料億元計
超支百億 5年未追港鐵
新圍污水廠兩漏硫化氫 渠署：僅影響樓內
光時頭像被罰 鏡頭記錄反修例捱批 停課香島生：一人之力難抗學校
稱全民檢確診率頗低 張竹君：好迹象
增6確診 交通城群組多兩宗至13人
酒吧求復業：叫客人飲啖酒即戴罩 張竹君：除除戴戴更高危
醫局分析：新冠死亡率八旬26.8% 60歲下0.1% 年輕確診如感冒年老如SARS
護士清路障遭私了裂骶骨 兩女受審 一認襲擊不認集結 一否認傷人
官：警「偏偏忘記」重要細節 裁藏噴漆激光筆男脫兩罪
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快必被拒保釋 譚凱邦擬投訴法官
撰文稱三權分立過分簡化 鄭若驊被批誤引判辭
永和號滅頂 市建局：復修後還原外貌
經民聯自由黨促推「明日大嶼」 胡志偉：民主派不留議會 撥款「無聲通過」
吳文遠投訴警車內遭毆 警3年後列「無法證實」
民署促聲明議辦作公投 區議員憂秋後算帳
14歲肌肉萎縮少年猝死 父：兩子同病先後離世
警破連環偷車爆竊集團 拘15男女賊穿日本城制服掩飾搬貨
黑漢中槍 警掃賭檔無牌酒吧遏氣燄
假卡提款30萬元 3保加利亞漢判囚
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【Emily】林鄭「嚴肅現身」美清談節目
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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