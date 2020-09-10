假卡提款30萬元 3保加利亞漢判囚

區院法官胡雅文判刑時引述辯方求情，提及首被告Chavdarov Yordan Tihomirov（27歲）去年3月來港時非為了犯案，而是為其鞋履生意尋求資金及製造商；次被告Angelov Plamen Angelov（32歲）因在保加利亞失業及欠債，被債主要求到港犯案；第三被告Bozhkov Mihail Bozhidarov（34歲）來港則為申請簽證到內地洽商加密貨幣生意，僅來港一天便在不知情下犯事。

胡官表示，如果警方未有採取行動，各被告仍會繼續偷取更多金錢，並按照3人在案中角色、案件涉跨境因素等，判處首被告囚3年、次被告監禁3年8個月、第三被告兩年4個月。

提款機裝讀卡器鏡頭 盜多人戶口

控方案情稱，AEON去年3月底維修一部位於港鐵尖東站櫃員提款機時，發現插卡位被一張膠會員卡及一張附有電子晶片的膠卡卡住，至4月底該機再出現同樣情况，更被安裝讀卡器及針孔鏡頭。另有多名客戶投訴戶口遭他人提款。

警方調查下，發現次被告曾八度用假銀行卡提款約29.9萬，5月2日凌晨到3人下榻的酒店拘捕他們，並在房內檢獲116張銀行卡及7萬多元現金，檢查下發現當中77張載有香港、中國、孟加利及巴西的財務公司信用卡資料。

【案件編號：DCCC104/20】