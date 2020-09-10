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警破連環偷車爆竊集團 拘15男女賊穿日本城制服掩飾搬貨

【明報專訊】去年至今年9月發生多宗爆竊、盜竊、偷車、販毒案，警方調查後於周日（6日）起一連3日展開代號「擂台」行動，於全港多區拘捕15人。其中有賊人爆竊家品店時，一度穿起該店制服搬貨企圖掩人耳目。

被捕11男4女，年齡16至52歲，涉嫌爆竊、車內盜竊、擅自取去交通工具、販毒、行使虛假文書、危險駕駛等罪。警方初步相信各人涉與去年12月起的15宗爆竊案及7宗車內盜案有關，財物損失約180萬元。行動中搜獲電鑽、大型剪鉗等不同爆竊工具，以及軍刀、對講機、後備私家車匙膽等，另亦檢獲約值28萬元毒品。

港島總區反黑組總督察謝子坤表示，警方周日凌晨到九龍塘羅福道時鐘酒店拘捕3名目標男子，於他們身上、其駕駛的失車及酒店房間內搜出一批毒品包裝工具、假車牌及毒品。警方經追查發現當中15宗爆竊案及7宗車內盜竊案為同一黑幫背景的爆竊集團所為，涉及損失財物達180萬元。

警方翌日清晨到天水圍天瑞商場埋伏，發現商場內一間時裝店及一間日本城被3名賊人爆竊，有賊人穿上員工制服，與同黨搬贓物至私家車，探員上前截查及拘捕。警方其後再到各區拘捕爆竊集團另外9名同黨。

警方指集團分工仔細，先派人踩線，安排黑市出貨，偷車及套上同款車牌製作「影子車」，3人一組配備對講機，負責爆竊及「睇水」，亦會利用「影子車」作毒品快餐車。

相關字詞﹕黑幫 爆竊

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