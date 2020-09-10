港聞

港聞二

14歲肌肉萎縮少年猝死 父：兩子同病先後離世

【明報專訊】患有肌肉萎縮症的14歲姓蔡少年，昨凌晨於香港仔鴨脷洲邨利澤樓寓所昏迷，送院搶救後不治。蔡父表示，兩子先後確診無藥可醫的罕見病症，兄弟感情很好，4年前長子16歲離世，幼子往後情况亦相似，「今次康仔走得好突然，毫無先兆」。蔡父說非常難過，「但仍然感到兩兄弟在身邊」。

母家族遺傳 驗DNA無異樣

長子確診 次子已出生

蔡父接受訪問時表示，妻子家族有肌肉萎縮症遺傳背景，婚後曾驗DNA，結果沒發現有異樣。長子於1999年出生，當時成長過程與其他小朋友無異，精靈活潑，至數年後確診患有肌肉萎縮症，但當時次子康仔已出生。長子確診後因病症變得全身無力，容易跌倒，蔡父提取強積金與他去海洋公園、玩小型賽車及旅行等，讓一家人留下開心回憶。

8歲起坐輪椅 與兄互助互愛

蔡父說，長子很堅強，會盡力做每個動作，約10歲起坐輪椅。兩兄弟感情很好，康仔曾協助長子推輪椅，長子亦曾將康仔放在身前，駕電動輪椅四處玩耍。蔡父表示，曾有一刻以為康仔無事，可以與其他小朋友一樣成長，但其後康仔亦確診同樣患有肌肉萎縮症。長子所讀的特殊學校曾建議他留宿可方便照顧，但一星期後「真係頂唔順，過唔到自己，好似放棄咗佢」，「生得佢哋出嚟就預咗要負責任，關懷備至，辛苦啲都要自己湊」，「可見面日子幾耐就唔知，不時想起相處的快樂時光」。

父失業母工傷 盼援手

康仔約8歲起坐輪椅，從沒埋怨病症，兩年前獲社會基金贊助旅行，可到日本親手揀選限量版高達。蔡父說，康仔前日吃完早餐，坐在輪椅入睡，其後將他抱回牀休息，晚飯時見他非常疲倦，不想吃飯。至昨凌晨零時許發現他在牀上滿身大汗，上前將他抱起抹汗時，康仔突然噴出一口氣後昏迷，遂報警求助。蔡父早前仍有與他落街玩，往灣仔買最喜愛的高達模型，「真係好突然……」說時傷心落淚。

蔡父暫失業，妻子早前亦因公受傷休養中，現要先處理康仔身後事，但經濟仍有壓力，希望社會人士伸出援手。蔡父會按康仔遺願，將電動輪椅捐贈予學校。

學者籲有病史者檢全基因圖譜

中大生命科學學院教授陳浩然表示，是次個案中的家庭母方有家族病史，即使沒有患肌肉萎縮症，仍有隔代遺傳風險，故有必要作產前基因檢查。陳說不同基因組缺陷均可引致肌肉萎縮症，現時坊間的篩選式基因檢查僅針對特定組別基因，未必能準確驗出有問題的基因組，認為應選擇全基因圖譜檢查，以清楚了解所有基因有否帶有遺傳病的基因組。

相關字詞﹕輪椅 兩兄弟 猝死 肌肉萎縮症

上 / 下一篇新聞

7個月「零客」 高鐵虧損料公帑包底 港鐵九鐵三七攤分虧蝕 議員料億元計
7個月「零客」 高鐵虧損料公帑包底 港鐵九鐵三七攤分虧蝕 議員料億元計
超支百億 5年未追港鐵
超支百億 5年未追港鐵
新圍污水廠兩漏硫化氫 渠署：僅影響樓內
新圍污水廠兩漏硫化氫 渠署：僅影響樓內
光時頭像被罰 鏡頭記錄反修例捱批 停課香島生：一人之力難抗學校
光時頭像被罰 鏡頭記錄反修例捱批 停課香島生：一人之力難抗學校
稱全民檢確診率頗低 張竹君：好迹象
稱全民檢確診率頗低 張竹君：好迹象
增6確診 交通城群組多兩宗至13人
增6確診 交通城群組多兩宗至13人
酒吧求復業：叫客人飲啖酒即戴罩 張竹君：除除戴戴更高危
酒吧求復業：叫客人飲啖酒即戴罩 張竹君：除除戴戴更高危
醫局分析：新冠死亡率八旬26.8% 60歲下0.1% 年輕確診如感冒年老如SARS
醫局分析：新冠死亡率八旬26.8% 60歲下0.1% 年輕確診如感冒年老如SARS
護士清路障遭私了裂骶骨 兩女受審 一認襲擊不認集結 一否認傷人
護士清路障遭私了裂骶骨 兩女受審 一認襲擊不認集結 一否認傷人
官：警「偏偏忘記」重要細節 裁藏噴漆激光筆男脫兩罪
官：警「偏偏忘記」重要細節 裁藏噴漆激光筆男脫兩罪
陳虹秀等控暴動 辯方質疑警隔11個月寫口供
陳虹秀等控暴動 辯方質疑警隔11個月寫口供
快必被拒保釋 譚凱邦擬投訴法官
快必被拒保釋 譚凱邦擬投訴法官
撰文稱三權分立過分簡化 鄭若驊被批誤引判辭
撰文稱三權分立過分簡化 鄭若驊被批誤引判辭
永和號滅頂 市建局：復修後還原外貌
永和號滅頂 市建局：復修後還原外貌
經民聯自由黨促推「明日大嶼」 胡志偉：民主派不留議會 撥款「無聲通過」
經民聯自由黨促推「明日大嶼」 胡志偉：民主派不留議會 撥款「無聲通過」
吳文遠投訴警車內遭毆 警3年後列「無法證實」
吳文遠投訴警車內遭毆 警3年後列「無法證實」
民署促聲明議辦作公投 區議員憂秋後算帳
民署促聲明議辦作公投 區議員憂秋後算帳
警破連環偷車爆竊集團 拘15男女賊穿日本城制服掩飾搬貨
警破連環偷車爆竊集團 拘15男女賊穿日本城制服掩飾搬貨
黑漢中槍 警掃賭檔無牌酒吧遏氣燄
黑漢中槍 警掃賭檔無牌酒吧遏氣燄
假卡提款30萬元 3保加利亞漢判囚
假卡提款30萬元 3保加利亞漢判囚
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】關注沒為12歲女童發聲 網民追問芳芳姐 「多得」張建宗
【Emily】關注沒為12歲女童發聲 網民追問芳芳姐 「多得」張建宗
【Emily】國安副處長劉賜蕙 獲頒公大榮譽院士
【Emily】國安副處長劉賜蕙 獲頒公大榮譽院士
【Emily】擲動物案唔告人 毛孩家長要求解釋
【Emily】擲動物案唔告人 毛孩家長要求解釋
【Emily】林鄭「嚴肅現身」美清談節目
【Emily】林鄭「嚴肅現身」美清談節目
【Emily】稱無理想效果 小麗退出工黨
【Emily】稱無理想效果 小麗退出工黨
【Emily】阿鼎跑步拍片宣傳全民檢
【Emily】阿鼎跑步拍片宣傳全民檢