民署促聲明議辦作公投 區議員憂秋後算帳

議員憂涉國安法 民署：處理發還開支

對於議員不交聲明有否後果、聲明是否只用於處理營運開支用途，民政總署回覆本報查詢稱，區議會秘書處正處理議員發還開支申請，並按《酬津指引》仔細審批，檢視有關議員的辦事處有否用於「罷工罷課公投」和民主派初選及相關詳情，會按聲明內的情况研究有關發還安排。

不少區議員稱至今尚未收到6月及7月的營運開支津貼。政府有關信件表明，得悉收到信件的議員辦事處曾用於6月20日的所謂「罷工罷課公投」，或7月11日及12日的民主派初選，有關開支將不獲發還；要求議員填妥附件的書面聲明，指出相關項目及日期，以便處理營運開支償還款額申請；倘辦事處並未用作上述活動，議員要擬備書面聲明及提供證明文件，如致活動主辦組織的澄清信件。

西貢區議會主席鍾錦麟稱，信件無清楚說明簽妥聲明後如何處理報銷開支問題，懷疑背後有陰謀。公民黨黃大仙區議員劉珈汶表示已向秘書處表明不會簽聲明，因申請發還開支時已主動不報銷初選兩日，「我哋嗰兩日做咩嘢都唔關民政署事」。有區議會主席稱，政府早前說初選違反港區國安法，擔心此聲明會被用作法律追究，不願在政府文件留下紀錄；又認為聲明或招致初選候選人的選舉開支，若候選人無申報或有風險。