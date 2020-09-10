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民署促聲明議辦作公投 區議員憂秋後算帳

【明報專訊】有區議員6月和7月借出辦事處，分別作反對《港區國安法》的「罷工罷課公投」和民主派立法會初選投票站，政府早前稱上述用途與區議會職務無關，有關開支不會獲報銷。各區區議會秘書處近日向曾借出辦事處的區議員發信，要求他們填寫「有關營運開支償還款額的書面聲明」，聲明辦事處曾用於公投或初選，並須羅列相關日期的辦公地方租金、職員薪酬、通訊費用等。有議員質疑或與港區國安法有關，擔心聲明會被用作秋後算帳。

議員憂涉國安法 民署：處理發還開支

對於議員不交聲明有否後果、聲明是否只用於處理營運開支用途，民政總署回覆本報查詢稱，區議會秘書處正處理議員發還開支申請，並按《酬津指引》仔細審批，檢視有關議員的辦事處有否用於「罷工罷課公投」和民主派初選及相關詳情，會按聲明內的情况研究有關發還安排。

不少區議員稱至今尚未收到6月及7月的營運開支津貼。政府有關信件表明，得悉收到信件的議員辦事處曾用於6月20日的所謂「罷工罷課公投」，或7月11日及12日的民主派初選，有關開支將不獲發還；要求議員填妥附件的書面聲明，指出相關項目及日期，以便處理營運開支償還款額申請；倘辦事處並未用作上述活動，議員要擬備書面聲明及提供證明文件，如致活動主辦組織的澄清信件。

西貢區議會主席鍾錦麟稱，信件無清楚說明簽妥聲明後如何處理報銷開支問題，懷疑背後有陰謀。公民黨黃大仙區議員劉珈汶表示已向秘書處表明不會簽聲明，因申請發還開支時已主動不報銷初選兩日，「我哋嗰兩日做咩嘢都唔關民政署事」。有區議會主席稱，政府早前說初選違反港區國安法，擔心此聲明會被用作法律追究，不願在政府文件留下紀錄；又認為聲明或招致初選候選人的選舉開支，若候選人無申報或有風險。

相關字詞﹕港區國安法 民主派初選 區議會 民政總署

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