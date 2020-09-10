吳文遠投訴警車內遭毆 警3年後列「無法證實」

警非拘捕押走鎖手銬

吳文遠事發當日準備前往會展示威，其間遭反對者包圍指罵，警方被指無預警下將吳文遠等人拖上警車，吳其後投訴遭警察粗言辱罵、襲擊下體及扯頭髮等。事隔逾兩年，投訴警察課今年3月回信吳文遠。

5指控全不成立 吳：投訴課監警會無能

吳文遠共作出5項指控，涉及警員說粗言穢語、毆打、行為不當及濫權。在「濫用職權」投訴中，吳投訴警察在無合法理據下向他使用手銬，投訴警察課則稱當日有需要使用手銬，以確保他及其他在場者安全，將投訴列為「並無過錯」；至於其他4項投訴，警方均稱被投訴者否認指控、無獨立證據等，列為「無法證實」。信中稱，監警會審閱個案後亦同意投訴警察課的調查結果。

吳文遠形容警方理由荒謬，但亦稱是預期之內。他自言當時並非被捕，遭拉上警車毆打及鎖上手銬，甚至被傳媒拍攝到照片，警方都可以稱無法證實投訴，反映投訴警察課和監警會均無能，在制度上無法監察、調查警暴。