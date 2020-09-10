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經民聯自由黨促推「明日大嶼」 胡志偉：民主派不留議會 撥款「無聲通過」

【明報專訊】傾向留任立法會的民主派，聲言為要阻擋「明日大嶼」等項目。自由黨和經民聯昨日先後與特首林鄭月娥會面，就下月出爐的《施政報告》提交建議，兩黨均提出推行「明日大嶼」計劃。民主黨主席胡志偉和公民黨黨魁楊岳橋回應稱，現時已交由民調決定去留，胡補充說民主黨一直提出要留在議會是為盡量拖延此類「倒錢落海」的撥款和惡法。已表態不留任的人民力量陳志全對此沒有回應。

兩黨見林鄭提施政報告建議

經民聯建議加快展開各項本地填海計劃的可行性研究，包括明日大嶼、屯門內河碼頭填海，以及重置搬遷葵青貨櫃碼頭等建議；又提倡加快推動新界西北及東北土地發展，重啟郊野公園邊陲地帶發展的研究，並善用棕地以增加房屋供應。

自由黨建議加快增加土地供應，表明支持明日大嶼計劃。自由黨主席張宇人稱明日大嶼在議會有爭議是必然的，「長遠來看明日大嶼一日不落實去做，看不到怎樣找多些土地」。

政府於立法會休會前向財委會申請明日大嶼計劃前期研究撥款，至今未獲通過。

胡志偉表示，建制派和政府有「N」個目標想達到，包括不同「惡法」和明日大嶼等的撥款。他說，民主派留在議會會用盡《議事規則》拖延，否則政府和建制派「有100樣事想做都完成到」；若民主派不在議會，「惡法」和此類撥款或無聲無息通過。

經民聯倡設失業援助 每月8000

另外，經民聯建議政府在「防疫抗疫基金3.0」成立失業援助金向失業者發放每月8000元、最長半年的現金支援；另建議撥款3億推出飲食、零售及旅遊界消費券計劃，市民集合4張消費滿500元的收據，可獲贈500元由旅遊業界設計的特色產品，包括景點入場券、酒店住宿等。經民聯主席盧偉國被問到有否要求政府派錢，他稱「不是簡單講派錢，要用得其所，香港面臨公共財政壓力大家都知」。

鍾國斌倡海外宣傳「香港製造」

自由黨黨魁鍾國斌稱，美國要求香港製造商品入口時標示「中國製造」，建議政府應多利用海外辦事處宣傳香港製造的商品。

相關字詞﹕陳志全 公民黨 民主黨 經民聯 自由黨 明日大嶼 施政報告

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