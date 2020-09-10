永和號滅頂 市建局：復修後還原外貌

項目建築師：無改外牆結構

市建局發言人昨表示，由於永和號外牆、屋頂等結構已嚴重老化及侵蝕，必須做臨時加固工程。發言人續稱，永和號的建築狀况在2018年及今年曾三度惡化，包括青磚脫落塌下、外牆有5米及10米的裂痕等，需做緊急工程。

負責保育永和號的項目保育建築師何心怡澄清，工程並無改變永和號的外牆結構，市民見到的灰色外牆為永和號原有的英泥和批盪，四面牆身加裝的臨時鋼結構亦會在完成復修後拆除，「日後完成復修和保育後便會還原」。記者昨觀察永和號的內櫳，青磚牆未有被拆。

至於永和號屋頂瓦片、木門門頭門廊、內櫳木樑、木地板等，何稱只是暫時移走，以免施工時影響，移走前已詳細記錄及拍照存檔，並已妥善存放倉庫，日後完成加固及保育工程，會還原永和號原有面貌，強調永和號的復修原則是還原原本的建築特色和室內的空間氛圍，「爛的才會用其他相同物料去取代」。她希望市民日後見到的永和號既能看到歷史痕迹，亦可看到新舊交融。

永和號關注組成員、建築文物保護師徐聖傑則表示，既然市建局稱外牆英泥為原有結構，加裝的臨時鋼結構會在完成工程後拆除，他希望局方公開向屋宇署提交的圖則以釋公眾疑慮。他又認為局方僅稱會盡量保留木樑、階磚等的說法含糊，「應該要提供數據，例如幾多階磚是要更換等」。