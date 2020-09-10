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港聞二

撰文稱三權分立過分簡化 鄭若驊被批誤引判辭

【明報專訊】律政司長鄭若驊在報章撰文，稱將三權分立概念認為是香港憲制秩序既定部分的說法，是將事情過分簡化，「任何人試圖將這個概念簡單化並套用於香港特區都是枉然、對事實了解不足和不夠全面，最終只會誤導社會大眾」，並引案例稱必須非常小心處理三權分立在香港的應用，惟被質疑誤引判辭。

《星島日報》昨刊登鄭若驊以「着眼實質職權──行政主導制度」為題的文章，鄭表示若正確理解法院就「三權分立」的判辭，會發現法院通常以此描述《基本法》下各機構的分工、不同責任，並未詳細討論相關概念。她強調三權分立常用於形容主權國家的政治架構，不適用於香港，若隨意使用「三權分立」一詞，易令人錯誤理解香港的憲制秩序。

張舉能判辭有提separation of powers

鄭若驊引述時任高院法官張舉能在「陸家祥案」中的判辭，稱張官當時援引時任終審法院非常任法官梅師賢的文章，提醒必須非常小心處理三權分立在港的應用。翻查資料，張官當時在判辭亦提及，《基本法》載列了「separation of powers」原則。

曾撰寫Introduction to the Hong Kong Basic Law著作的港大專業進修學院人文及法律學院副教授賈廷思（Danny Gittings），在Twitter質疑鄭若驊是否親自撰寫有關文章，稱文章誤引張的判辭以支持其反三權分立的論述。他稱當時梅師賢的說法僅指出，需小心、勿無差別地應用外國的三權分立。

相關字詞﹕三權分立 鄭若驊

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