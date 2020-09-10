快必被拒保釋 譚凱邦擬投訴法官

陳志全：快必籲港人唔好驚

陳志全昨早到荔枝角收押所探望譚得志，他稱譚被單獨拘留，只投訴收押所內膳食不佳，但他「很精神、很生猛」。陳稱需要「看時機」為譚向高等法院申請保釋，預計一周內提出。他稱譚和太太一直對他被拒保釋有心理準備，譚太昨早探訪時更送上一本韓星河正宇的傳記，以供丈夫解悶。

譚凱邦在記者會上稱，裁判官蘇文隆曾重判反修例案件的被告，形容他是「紅官」、「親建制」，並指會致函「投訴法官行為秘書處」投訴對方。被問此舉會否影響司法獨立，譚凱邦稱「司法獨立之外，還需要讓人看到公義」。他不評論早前建制派議員投訴法官的做法。

被問投訴礙司法獨立否 譚：還需讓人看到公義

張達明認同社會可監察法官判案，但「不應在沒有實質基礎下，純粹因法官否決某些申請，便提升至其政治取向，說什麼紅底、藍底、黃底法官」，認為律政司應為法官辯護。他說尤其是擁有公權力的議員，發表類似批評並不恰當，因其言論或會影響法治，並為法官帶來壓力。

張達明:議員有公權力 批官不當

民權觀察昨日發聲明，批評警方國安處及律政司以言入罪，又指煽動罪多次被聯合國專家及人權事務委員會質疑不符國際人權標準，促請港府重新審視法例，摒棄侵犯人權及不合時宜的條文。

全國政協副主席、前特首梁振英昨在facebook發文，指不同意社會不可監察法官審案、判案和量刑的說法，質疑「如果這說法成立，為什麼新聞報道要公開主審法官的姓名？」