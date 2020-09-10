港聞

港聞二

快必被拒保釋 譚凱邦擬投訴法官

【明報專訊】人民力量副主席譚得志（快必）被控發表煽動文字等6罪，前日被拒保釋。多名立法會議員及區議員昨召開記者會聲援譚得志。人民力量立法會議員陳志全昨早前往探望，稱譚精神不俗，引述譚呼籲港人「唔好驚」。新民主同盟荃灣區議員譚凱邦形容不批保釋的裁判官蘇文隆是「紅官」，會致函投訴蘇官。港大法律學院首席講師張達明認為，不論是建制派或民主派，都不應因判決而對法官作人身攻擊。

陳志全：快必籲港人唔好驚

陳志全昨早到荔枝角收押所探望譚得志，他稱譚被單獨拘留，只投訴收押所內膳食不佳，但他「很精神、很生猛」。陳稱需要「看時機」為譚向高等法院申請保釋，預計一周內提出。他稱譚和太太一直對他被拒保釋有心理準備，譚太昨早探訪時更送上一本韓星河正宇的傳記，以供丈夫解悶。

譚凱邦在記者會上稱，裁判官蘇文隆曾重判反修例案件的被告，形容他是「紅官」、「親建制」，並指會致函「投訴法官行為秘書處」投訴對方。被問此舉會否影響司法獨立，譚凱邦稱「司法獨立之外，還需要讓人看到公義」。他不評論早前建制派議員投訴法官的做法。

被問投訴礙司法獨立否　譚：還需讓人看到公義

張達明認同社會可監察法官判案，但「不應在沒有實質基礎下，純粹因法官否決某些申請，便提升至其政治取向，說什麼紅底、藍底、黃底法官」，認為律政司應為法官辯護。他說尤其是擁有公權力的議員，發表類似批評並不恰當，因其言論或會影響法治，並為法官帶來壓力。

張達明:議員有公權力 批官不當

民權觀察昨日發聲明，批評警方國安處及律政司以言入罪，又指煽動罪多次被聯合國專家及人權事務委員會質疑不符國際人權標準，促請港府重新審視法例，摒棄侵犯人權及不合時宜的條文。

全國政協副主席、前特首梁振英昨在facebook發文，指不同意社會不可監察法官審案、判案和量刑的說法，質疑「如果這說法成立，為什麼新聞報道要公開主審法官的姓名？」

上 / 下一篇新聞

7個月「零客」 高鐵虧損料公帑包底 港鐵九鐵三七攤分虧蝕 議員料億元計
7個月「零客」 高鐵虧損料公帑包底 港鐵九鐵三七攤分虧蝕 議員料億元計
超支百億 5年未追港鐵
超支百億 5年未追港鐵
新圍污水廠兩漏硫化氫 渠署：僅影響樓內
新圍污水廠兩漏硫化氫 渠署：僅影響樓內
光時頭像被罰 鏡頭記錄反修例捱批 停課香島生：一人之力難抗學校
光時頭像被罰 鏡頭記錄反修例捱批 停課香島生：一人之力難抗學校
稱全民檢確診率頗低 張竹君：好迹象
稱全民檢確診率頗低 張竹君：好迹象
增6確診 交通城群組多兩宗至13人
增6確診 交通城群組多兩宗至13人
酒吧求復業：叫客人飲啖酒即戴罩 張竹君：除除戴戴更高危
酒吧求復業：叫客人飲啖酒即戴罩 張竹君：除除戴戴更高危
醫局分析：新冠死亡率八旬26.8% 60歲下0.1% 年輕確診如感冒年老如SARS
醫局分析：新冠死亡率八旬26.8% 60歲下0.1% 年輕確診如感冒年老如SARS
護士清路障遭私了裂骶骨 兩女受審 一認襲擊不認集結 一否認傷人
護士清路障遭私了裂骶骨 兩女受審 一認襲擊不認集結 一否認傷人
官：警「偏偏忘記」重要細節 裁藏噴漆激光筆男脫兩罪
官：警「偏偏忘記」重要細節 裁藏噴漆激光筆男脫兩罪
陳虹秀等控暴動 辯方質疑警隔11個月寫口供
陳虹秀等控暴動 辯方質疑警隔11個月寫口供
撰文稱三權分立過分簡化 鄭若驊被批誤引判辭
撰文稱三權分立過分簡化 鄭若驊被批誤引判辭
永和號滅頂 市建局：復修後還原外貌
永和號滅頂 市建局：復修後還原外貌
經民聯自由黨促推「明日大嶼」 胡志偉：民主派不留議會 撥款「無聲通過」
經民聯自由黨促推「明日大嶼」 胡志偉：民主派不留議會 撥款「無聲通過」
吳文遠投訴警車內遭毆 警3年後列「無法證實」
吳文遠投訴警車內遭毆 警3年後列「無法證實」
民署促聲明議辦作公投 區議員憂秋後算帳
民署促聲明議辦作公投 區議員憂秋後算帳
14歲肌肉萎縮少年猝死 父：兩子同病先後離世
14歲肌肉萎縮少年猝死 父：兩子同病先後離世
警破連環偷車爆竊集團 拘15男女賊穿日本城制服掩飾搬貨
警破連環偷車爆竊集團 拘15男女賊穿日本城制服掩飾搬貨
黑漢中槍 警掃賭檔無牌酒吧遏氣燄
黑漢中槍 警掃賭檔無牌酒吧遏氣燄
假卡提款30萬元 3保加利亞漢判囚
假卡提款30萬元 3保加利亞漢判囚
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】關注沒為12歲女童發聲 網民追問芳芳姐 「多得」張建宗
【Emily】關注沒為12歲女童發聲 網民追問芳芳姐 「多得」張建宗
【Emily】國安副處長劉賜蕙 獲頒公大榮譽院士
【Emily】國安副處長劉賜蕙 獲頒公大榮譽院士
【Emily】擲動物案唔告人 毛孩家長要求解釋
【Emily】擲動物案唔告人 毛孩家長要求解釋
【Emily】林鄭「嚴肅現身」美清談節目
【Emily】林鄭「嚴肅現身」美清談節目
【Emily】稱無理想效果 小麗退出工黨
【Emily】稱無理想效果 小麗退出工黨
【Emily】阿鼎跑步拍片宣傳全民檢
【Emily】阿鼎跑步拍片宣傳全民檢