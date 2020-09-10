陳虹秀等控暴動 辯方質疑警隔11個月寫口供

警稱已寫記事冊 毋須即日寫口供

8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

高級督察翁淦崙供稱，當晚7時許大量示威者在軒尼詩道縱火堵路，作為小隊指揮官的他在金鐘力寶中心外帶隊築防線，尾隨水炮車及速龍小隊向灣仔掃蕩前方與警對峙的500名示威者。清理大型路障後，機動部隊校長指示他們向前衝作拘捕行動，他的隊員其後在修頓球場對面拘捕2女3男。庭上播放媒體直播片段，可見示威者較早前燃燒巨型路障，火勢猛烈並傳出爆炸聲。

代表第五被告陳虹秀的辯方資深大律師潘熙質問翁淦崙，為何事發11個月後才撰寫書面口供，他解釋警員記事冊上已有記錄，其後是應重案組指示才寫口供。

總督察：未見過旁觀者戴頭盔

當日參與掃蕩的有組織罪案及三合會調查科總督察賈錦霖供稱，他負責沿路蒐證，在撥開巨型路障後有示威者向其方向擲硬物及汽油彈。代表第四被告龔梓舜的辯方大律師石書銘問他，當時是否有非對峙的旁觀者戴上頭盔及防毒面罩等裝備，賈表示沒有見過旁觀者有以上裝備。聆訊今續。

【案件編號：DCCC12/20】

（反修例風暴）