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官：警「偏偏忘記」重要細節 裁藏噴漆激光筆男脫兩罪

【明報專訊】17歲男學生去年11月在中環示威現場一帶持有噴漆及激光筆，被控管有物品意圖損壞財產及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，昨在東區裁判法院開審。裁判官聽畢負責拘捕的警員作供，認為他「偏偏唔記得」案中重要細節，法庭對其說法「有所保留」，拒接納其供辭，並在控方缺乏證據下，裁定男生兩罪不成立。

被告黃智恩（17歲）否認於去年11月2日在雲咸街附近管有一支噴漆及一支激光筆，並意圖在無合法辯解下使用，以損壞他人財產及傷人。

防暴警麥浩燊出庭作供，稱案發時在警車上看見約50黑衣人，部分持鐵通和戴豬嘴，看見警車即逃跑。麥稱看見被告示意黑衣人逃跑，又大叫「有警察」，遂下車截停被告，被告試圖逃走，麥與被告之後雙雙倒地，終制服並拘捕被告，在他身上搜出噴漆及激光筆。

稱警未記錄追截過程

官質疑未述實情拒納證供

裁判官何俊堯裁定案件表證成立，惟他裁決時指出，作供警員不可信，案中重要細節「偏偏唔記得」，如被告確曾在截查下逃走，或已干犯抗拒警務人員，惟作供警員沒有將追截過程記錄，質疑警員「究竟有冇將實情話畀法庭知」。由於法庭拒絕接納警員證供，涉案噴漆只是「普通不過」的物品，加上控方對於被告持有激光筆的意圖「無從稽考」，用作傷人並非唯一合理推論，故裁定被告兩罪不成立。

警稱繞行可疑截查兩人

官：唔繞過唔通撞埋你度？

另外，報稱地盤工程人員廖浩維（26歲）和資訊科技工程人員梁匡堯（24歲）被控去年10月27日在尖沙嘴彌敦道136號地下管有一支士巴拿，次被告另被控同日同地管有一支激光筆，案件昨於九龍裁判法院開審。當日拘捕次被告的警員鄧國輝（音譯）供稱，當日二人低頭急步繞過他和另一警員而行，「身體語言話畀我聽有可疑」，故截查二人。裁判官張天雁質疑：「唔繞過點經過你呢？唔通撞埋你嗰度呀？」案件周五（11日）續審。

【案件編號：ESCC874、KCCC659/20】

（反修例風暴）

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