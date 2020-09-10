護士清路障遭私了裂骶骨 兩女受審 一認襲擊不認集結 一否認傷人

報稱任職酒店銷售人員的首被告盧綺敏（40歲）被控兩罪，她承認普通襲擊罪，但否認非法集結罪。次被告朱珮賢（42歲）則否認一項對他人身體加以嚴重傷害罪。

稱10多人包圍 拉入傘陣毆

任職醫院護士的事主何潤姿稱，她當日看電視得悉示威者在旺角堵路，遂於下午4時半前往彌敦道清理竹枝及雪糕筒等雜物，其間有人指罵及向她丟飲品，她沒有理會，繼續搬走路障。未幾，她在彌敦道恆生銀行外被10多名蒙面黑衣人包圍。她形容黑衣人很有默契，有人先叫「開遮」，隨即有5至6人開傘掩護，有人將她扯入傘陣內拳打腳踢，其背部被踢5至6下，面部被噴上黑色油漆。她感到驚慌，於是循太子方向離去，再遭人從後扯頭髮拖行3至4米，並再被踢背部，她最終報警。她在辯方盤問下承認現場曾有2至3人勸她離開，亦有人說「唔好打啦」，但她不肯定這句話出自誰人口中。

次被告稱被捕時遭警毆

辯方反對警誡供辭呈堂

另外，辯方反對將次被告朱珮賢的警誡供辭呈堂，稱她被捕時遭警長50102毆打面部。警員12308王浩然（音譯）於去年10月22日上門拘捕次被告，他稱次被告激動踢腳，又試圖用頭撞牆，最終被鎖上手銬制服。他作出警誡時，才發現次被告左眼紅腫，但她拒絕求醫。聆訊今續。

關大廈門阻被毆內地人躲避

瑞士翁控協助教唆擾秩序罪

另外，一名在港工作內地人去年10月在中環示威現場拍攝，遭包圍及襲擊，致左耳、左胸、左肩受傷。瑞士籍退休攝影師Marc Gerard Progin（74歲）被指擋在內地人前面，及刻意關上大廈正門，使事主受襲，昨在東區裁判法院否認一項「協助犯及教唆犯在公眾地方作出擾亂秩序的行為」罪而受審。

曾於2008年從西安來港讀書的事主藺楠（30歲）作供稱，案發時在中環遮打大廈一間銀行工作，當日他出外買飯盒，返回辦公室途中遇上示威，由於是首次目睹示威，遂舉機拍攝，豈料遭人包圍，並聽到有人叫他「返大陸」，當他走近大廈正門時，以普通話說：「我們都是中國人。」控方稱，當事主打算推門進入大廈，被告故意關門，使事主無法內進。審訊今續。

【案件編號：WKCC4014/19、ESCC515/20】

明報記者

（反修例風暴）