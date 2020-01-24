醫局分析：新冠死亡率八旬26.8% 60歲下0.1% 年輕確診如感冒年老如SARS

另外，醫管局亦分析幾種常見慢性病，發現有糖尿病的確診者30日住院死亡率約為8%，有癌症、心血管病、慢阻肺病的死亡率均超過一成，高於無慢性病確診者的0.4%死亡率。醫管局總行政經理（統計及數據科學）張德麟補充，病人可能患多於一種慢性病、死亡率可能受年齡影響、部分個案樣本量太小等原因，上述數字只是簡單分析，數據不能用於比較各慢性病的死亡率。

香港安老服務協會上月中曾去信醫管局行政總裁高拔陞，要求為出院院友檢測，並建議院舍在院友出院前72小時內檢測陰性才接院友，免流入隱形患者致院舍爆發，但協會一度未能與各地區醫院達成共識。

鍾健禮稱，上周與該協會會面後，雙方更了解對方憂慮和限制，正探討為出院的院舍院友加強風險管理和病毒檢測，但運作上需視乎實際情况，舉例「如有長者只住院很短時間，亦無謂為檢測住多幾天」。

昨起所有入住公院病人須檢測

為找出隱形病人以免醫院內爆發，公立醫院昨起在運作許可下，會為所有入院病人做病毒檢測。鍾健禮稱，公院每日約收2000名新入院病人，目前已每日驗800至900宗，料需增一倍；局方亦正計劃購買7、8部全自動高通量病毒檢測儀器，目標冬季流感季節來臨前將病毒檢測量增一倍至約每日8000至9000個。

院友入院出院將有新風險評估安排

安老服務協會主席陳志育說，據他所知局方正製作兩份表格，一份在院友入院前由院舍職員填寫院友情况，另一份則由醫院在院友出院前填寫，包括院友在院內何時曾接受病毒檢測等資料。陳說，將有利院舍更掌握院友情况免去擔憂，連同院舍本身防疫措施，有利進一步減少院舍風險。若有新的風險評估機制下，陳認為毋須硬性規定出院前72小時內有陰性報告才回院舍，可彈性處理。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀則表示，自第三波疫情公院內科已加強無病徵入院病人篩查，過去一段時間內科已為九成住院病人留樣本化驗，其他專科亦正逐步增加篩查，形容「驗得好鬆手」，今次醫管局公布為確立做法，相信實驗室可應付。

醫管局報告指出去年度眾多服務量下跌、輪候時間明顯增加，鍾健禮稱因疫情影響減非緊急服務、服務輪候時間增長不理想，向市民致歉，他強調醫管局有既定分流制度優先處理緊急個案。

明報記者

（疫情第三波）