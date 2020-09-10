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酒吧求復業：叫客人飲啖酒即戴罩 張竹君：除除戴戴更高危

【明報專訊】疫情逐漸平穩，政府明天會再放寬社交距離措施，但酒吧、卡拉OK、夜店及夜總會仍未能重開。飲食界立法會議員張宇人表示，業界願意自願多做5項防控工作，酒吧業界會要求酒吧顧客每飲完一啖酒便重新戴上口罩，夜總會公關小姐則只服務一枱客人，求政府盡快讓他們復業。衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，飲酒時「除除戴戴」比不佩戴口罩更高危。

自願做5措施 滾水「淥」碗不用現金

張宇人表示，3個業界均願意做5項額外的降低傳染風險的工作，包括以滾水「淥」碗碟或使用即棄碗碟、分開清潔的員工及傳遞飲品食物的員工、人客只能逗留兩小時、不使用現金、盡量做到每小時換氣6次，如做不到就使用空氣清新機，「希望政府畀條路我哋行」。

酒吧業協會召集人梁立仁稱，會要求顧客每當喝完一口酒便馬上戴回口罩，也會呼籲客人談天降低聲量。夜總會方面，張宇人表示業界要求公關小姐只服務一枱客人，「不會坐不同枱」，也會停止跳舞及現場表演。被問到執行上會否困難，梁立仁認為現在市民習慣戴口罩，「唔戴出唔到街，在食肆長時間唔戴會被歧視」，相信市民感受到「疫情的威力」會自律。不過，張竹君稱不建議常常摸口罩外面，「病毒會黏住口罩，每次碰口罩都要洗手或做手部清潔。如果經常除除戴戴，比不戴更高危」。

另外港九舞廳夜總會聯合總商會理事長廖偉平表示，業界不少員工及公關小姐失業，需要借錢度日，「好慘」；Red Mr 執行董事羅雪儀說，卡拉OK已關門121日，每間分店月租過百萬元，冀盡快重開。張宇人說，會繼續要求政府在第三輪抗疫基金即時按照這3個業界的呎數派錢、免差餉6個月等。

食物及衛生局長陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，初步計劃下一階段重開浴室、派對房間、夜店等，但仍要視乎疫情發展，暫亦不考慮放寬口罩令。被問到如酒吧做足防疫措施，下一階段能否重開，陳肇始在商台《在晴朗的一天出發》沒正面回應，僅重申脫口罩的時間太長，會有風險。

（疫情第三波）

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