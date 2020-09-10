增6確診 交通城群組多兩宗至13人

交通城群組新增的兩宗確診個案，包括43歲女子（第4897宗）及17歲女子（第4899宗），分別於8月30日及9月6日發病，43歲女子是交通城大廈保安的家人，17歲女子則是其他工作人員的家人。兩人於家人確診後因有病徵由衛生防護中心安排送院，經檢測後確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君拒絕透露二人與哪一名交通城確診者有關，稱透露關係「對疫情無幫助」，亦希望保障病人私隱。根據衛生防護中心網上公布資料，43歲女子為交通城64歲地下男保安同住家人；17歲女子則是大廈50歲女清潔工的同住家人。

全民檢找1個案 六旬漢居屯門山景邨

另外，全民檢測再找出一宗新確診個案，為居於屯門山景邨景麗樓一名62歲男子（第4901宗）。張竹君表示，他平日會在住所附近飲茶，9月6日到屯門大興社區會堂參與全民檢測驗出陽性，無病徵。前日屯門亦有一源頭不明的確診個案，張竹君表示，該62歲男子與前日確診個案未見有去過相同地點。

兩名早前已出院的確診者經全民檢測再驗出對病毒呈陽性，包括居於牛池灣彩虹邨金漢樓的65歲男子（第4091宗），以及8月11日由印度抵港的71歲女子（第4254宗）。二人分別在8月23日及8月28日出院。張竹君表示，兩人出院時體內均有抗體；再驗出病毒陽性時病毒數值（CT value）均大於30（代表病毒量低）及無病徵，相信是早前感染的病毒殘餘體內。昨有10多宗初步陽性個案，當中包括輸入個案。

（疫情第三波）