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稱全民檢確診率頗低 張竹君：好迹象

【明報專訊】普及社區檢測計劃（全民檢測）至昨晚8時約142.3萬人完成採樣，推行9日採樣不足本港人口兩成。同時政府宣布再延長計劃3日，檢測中心將減近半至57間，由周六運作至下周一（14日）。全民檢測暫找出19宗新確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為確診比率頗低，但形容是好迹象，意味隱形患者不太多，估計社區有百多名隱形患者。

截至昨晚8時，累計約127.3萬市民預約全民檢測，約142.3萬人完成採樣，約完成126.8萬個樣本的病毒檢測，較前日多完成23.8萬個樣本檢測。以今年中本港人口約750.9萬計算，完成採樣人數佔近19%。

延長3日 57中心續運作

全民檢測原定為期7日，繼延長4至周五後，公務員事務局長聶德權昨宣布，檢視近兩日檢測中心的數據及市民需求等因素後，決定再延長3日至下周一，即為期14日。122間檢測中心中，57間中心由周六至下周一會繼續運作。至於挑選該57間中心有何準則，他說會以使用率超過95%為標準，也視乎地區需要，決定延長哪些中心運作。

2353重複檢測個案

143宗涉盜他人資料登記 警跟進

聶德權表示，首7日的檢測者中八成有預約，約兩成非預約，前日起已將預約名額調低，並強調會做好人流控制。重複檢測的數字過去數天不斷上升，由周日826宗，升至周一1554宗，至前日進一步增至2353宗。另外，至昨日共257宗個人資料被他人登記預約個案，當中143宗疑涉盜用他人個人資料，已轉介警方跟進。

聶德權：完成計劃公布開支

被問到是否要「追數」，聶德權表示市民是否接受檢測，屬個人意願，政府是希望更多市民參與檢測，當愈多人參與，就愈清楚社區感染情况，找出隱形患者並截斷傳播鏈，為跨境出行包括健康碼及商務旅遊創造條件。他說此願望是基於公共衛生、控制疫情及讓香港擺脫困難。至於計劃涉多少開支，他稱完成計劃後會公布。

食衛局長陳肇始表示，全民檢測找出的新確診個案，包括年輕人、長者、退休人士及群組相關個案，而值得留意的是有兩名外傭，她呼籲市民鼓勵家人、外傭及親友一同參與檢測。她說教育局已發信呼籲教師、學生可在開學前接受檢測。

連同昨日一宗個案，全民檢測暫找出19宗新確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，確診比率頗低，是好迹象，意味隱形患者不太多，估計社區可能有約百名隱形患者。她說找到愈多個案，就愈有助控制疫情傳播。

梁子超：百多萬樣本有參考價值

呼吸科專科醫生梁子超認為，在百多萬人中找出19宗新確診，數字與本港緩和的疫情趨勢脗合。被問到不足本港兩成人口檢測，是否欠缺代表性，他說統計學上百多萬個樣本已「有意義」及具參考價值，最重要是政府可根據今次數據，改善防疫政策。

（疫情第三波）

相關字詞﹕全民檢測 新冠肺炎 疫情

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