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光時頭像被罰 鏡頭記錄反修例捱批 停課香島生：一人之力難抗學校

【明報專訊】街上陣陣硝煙、人頭湧湧的遊行、悼念逝者的祭壇，反修例運動不同場景皆被香島中學中四生陳同學（化名）用鏡頭記下，在社交平台分享，惟校方曾引述投訴斥他的相片暴力、「有損校譽」。近日陳同學更因在網課中，換上有「光時」旗的頭像，被罰停課一周。陳同學說，原以為可改變學校容納不同意見，最終連外出採訪校方都容不下。停課過後還面臨記兩大過，並須放棄拍攝衝突，陳同學對學業前路感迷茫，無奈嘆「以一人之力難與學校對抗」。

明報記者 黃焯謙

感媒體報道有異 親赴現場留紀錄

昨日身穿印有黑熊圖案的寬身T恤、手戴運動膠表，剛升上中四的陳同學臉上仍略帶稚氣，但他過去一年不斷前往衝突現場，用相機記下場面。他自言原本不熱中社會運動，到去年反修例運動初期，發覺不同媒體對運動的報道有異，「為何同一件事有好多版本」，決定親身到場了解運動真實一面。熱愛攝影的他認為，現時香港處於重要時刻，不願錯失，故用相機為社會留下紀錄，相片分享到其近2000人追蹤的社交平台。

母沒收相機 堅持攝影加入網媒

然而，陳同學拍攝工作不獲母親認同，他說其母政治立場與自己迥異，去年11月母親得悉他外出拍攝「黎明行動」後，馬上從內地返港，沒收其相機。及後理大衝突，陳母更不准他外出兩日。縱然母親多番阻撓，但陳同學無放棄拍攝工作，今年他更加入一間網媒，成為義務攝影記者，「坦白說我不會堵路縱火，我只懂得拿起相機按下快門」。

校方指接投訴相片暴力嚇倒同學

今年5月校方突召他回校，此前陳不時在社交平台上載其拍攝的公眾活動照片。校方稱接獲投訴指其社交帳戶的內容有粗言穢語，相片暴力「嚇倒同學」，認為帳戶內容「影響學校聲譽」。陳同學當時兩次追問校方哪些內容不當，對方無提證據，但明言不要再做有損校譽的事，「下次一定不會放過」。

陳同學稱自己成為學校眼中的「壞學生」，已被校方緊盯。他與校方埋下的導火線，近日因其以「光時」旗相片作實時課堂個人頭像而引爆，被校方停課一周處分。陳說，已按學校要求移除相片，覺得校方連同其採訪拍攝事宜處理，懲罰過重，「我並非參加非法集結、縱火堵路，僅以記者身分報道新聞，若你（學校）連此都容不下，你沒什麼事能容忍」。

香島中學截稿前未回覆

就算可於香島繼續學業，陳同學仍面臨窘境。他說，校方將記他兩個大過，並警告倘再參與社運、做有損校譽的行為，便會開除他，他料校方將視採訪拍攝衝突為「有損校譽」。對於曾在新界參加童軍露營後，隨即背着帳幕等裝備趕往港島拍攝遊行的陳同學來說，生活沒了攝影，便少了一份意義。至於將來就讀原校抑或轉校，他說仍未決定。

本報昨午到香島中學向校長及副校長查詢校方停課處分陳同學原因，校務處職員稱二人當時均不在校，請記者留下聯絡方法，惟截稿前未獲校方回覆。

相關字詞﹕光時 停課 香島中學 黎明行動 反修例運動

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