新圍污水廠兩漏硫化氫 渠署：僅影響樓內

新圍污水處理廠工程項目於2016年由安樂工程與得利滿、中國港灣聯營承建，安樂工程主席是潘樂陶，他是律政司長鄭若驊的丈夫。安樂工程昨日回覆稱，項目的合資公司已向渠務署匯報有關事件；受合約條款所限，未能提供進一步資訊。

承辦商沒通知消防居民

渠署：抽風系統出問題

《蘋果日報》昨日報道，新圍污水處理廠的污泥處理設施上月兩度泄漏硫化氫。渠務署昨回覆本報查詢時稱，工程顧問於8月24日巡查污泥脫水大樓時發現臭味，現場硫化氫濃度約1ppm，事後調查發現承辦商調校抽風系統和氣閥時出問題，以致微量硫化氫滯留大樓內；至於8月27日的硫化氫濃度略低於13ppm，事發後已即時加強通風，15分鐘內硫化氫濃度回復至低水平，調查發現廠房抽風系統須配合消防設施測試而間歇停運，導致硫化氫濃度上升。

消防處表示，在8月24日和27日沒有接獲新圍污水廠懷疑泄漏氣體的緊急召喚。處方於9月2日派員到上址，並使用氣體檢測儀探測，沒發現不明氣體。

科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑表示，污泥中的厭氧細菌會將硫酸鹽還原為硫化物，產生硫化氫，即使濃度低亦會產生濃烈臭味。他說污水廠泄漏硫化氫的濃度不算高，但如長時間吸入高濃度硫化氫會令人不適。資料顯示，成年人持續吸入超過100ppm的硫化氫數小時，有中毒風險，嚴重甚至死亡。教大科學與環境學系系主任曾寶強質疑為何4日內兩度發生事故，認為應調查事件，避免污水廠正式營運時發生同類事件。