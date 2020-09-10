港聞

港聞一

新圍污水廠兩漏硫化氫 渠署：僅影響樓內

【明報專訊】渠務署斥資25.7億元建造的元朗新圍污水處理廠仍在建造和試運階段，署方承認，該廠上月在4日內兩度泄漏硫化氫，濃度由1ppm（百萬分之一）至13ppm不等；署方解釋，由於事件僅影響大樓內部分只准限制人員進入的區域，加上污泥脫水大樓外未有檢測到硫化氫，故未有就事件通知附近居民。該署已就兩次事件向承辦商發警告信，亦將事件反映於承辦商的表現評核報告。

新圍污水處理廠工程項目於2016年由安樂工程與得利滿、中國港灣聯營承建，安樂工程主席是潘樂陶，他是律政司長鄭若驊的丈夫。安樂工程昨日回覆稱，項目的合資公司已向渠務署匯報有關事件；受合約條款所限，未能提供進一步資訊。

承辦商沒通知消防居民

渠署：抽風系統出問題

《蘋果日報》昨日報道，新圍污水處理廠的污泥處理設施上月兩度泄漏硫化氫。渠務署昨回覆本報查詢時稱，工程顧問於8月24日巡查污泥脫水大樓時發現臭味，現場硫化氫濃度約1ppm，事後調查發現承辦商調校抽風系統和氣閥時出問題，以致微量硫化氫滯留大樓內；至於8月27日的硫化氫濃度略低於13ppm，事發後已即時加強通風，15分鐘內硫化氫濃度回復至低水平，調查發現廠房抽風系統須配合消防設施測試而間歇停運，導致硫化氫濃度上升。

消防處表示，在8月24日和27日沒有接獲新圍污水廠懷疑泄漏氣體的緊急召喚。處方於9月2日派員到上址，並使用氣體檢測儀探測，沒發現不明氣體。

科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑表示，污泥中的厭氧細菌會將硫酸鹽還原為硫化物，產生硫化氫，即使濃度低亦會產生濃烈臭味。他說污水廠泄漏硫化氫的濃度不算高，但如長時間吸入高濃度硫化氫會令人不適。資料顯示，成年人持續吸入超過100ppm的硫化氫數小時，有中毒風險，嚴重甚至死亡。教大科學與環境學系系主任曾寶強質疑為何4日內兩度發生事故，認為應調查事件，避免污水廠正式營運時發生同類事件。

相關字詞﹕硫化氫 新圍污水處理廠 渠務署

上 / 下一篇新聞

7個月「零客」 高鐵虧損料公帑包底 港鐵九鐵三七攤分虧蝕 議員料億元計
7個月「零客」 高鐵虧損料公帑包底 港鐵九鐵三七攤分虧蝕 議員料億元計
超支百億 5年未追港鐵
超支百億 5年未追港鐵
光時頭像被罰 鏡頭記錄反修例捱批 停課香島生：一人之力難抗學校
光時頭像被罰 鏡頭記錄反修例捱批 停課香島生：一人之力難抗學校
稱全民檢確診率頗低 張竹君：好迹象
稱全民檢確診率頗低 張竹君：好迹象
增6確診 交通城群組多兩宗至13人
增6確診 交通城群組多兩宗至13人
酒吧求復業：叫客人飲啖酒即戴罩 張竹君：除除戴戴更高危
酒吧求復業：叫客人飲啖酒即戴罩 張竹君：除除戴戴更高危
醫局分析：新冠死亡率八旬26.8% 60歲下0.1% 年輕確診如感冒年老如SARS
醫局分析：新冠死亡率八旬26.8% 60歲下0.1% 年輕確診如感冒年老如SARS
護士清路障遭私了裂骶骨 兩女受審 一認襲擊不認集結 一否認傷人
護士清路障遭私了裂骶骨 兩女受審 一認襲擊不認集結 一否認傷人
官：警「偏偏忘記」重要細節 裁藏噴漆激光筆男脫兩罪
官：警「偏偏忘記」重要細節 裁藏噴漆激光筆男脫兩罪
陳虹秀等控暴動 辯方質疑警隔11個月寫口供
陳虹秀等控暴動 辯方質疑警隔11個月寫口供
快必被拒保釋 譚凱邦擬投訴法官
快必被拒保釋 譚凱邦擬投訴法官
撰文稱三權分立過分簡化 鄭若驊被批誤引判辭
撰文稱三權分立過分簡化 鄭若驊被批誤引判辭
永和號滅頂 市建局：復修後還原外貌
永和號滅頂 市建局：復修後還原外貌
經民聯自由黨促推「明日大嶼」 胡志偉：民主派不留議會 撥款「無聲通過」
經民聯自由黨促推「明日大嶼」 胡志偉：民主派不留議會 撥款「無聲通過」
吳文遠投訴警車內遭毆 警3年後列「無法證實」
吳文遠投訴警車內遭毆 警3年後列「無法證實」
民署促聲明議辦作公投 區議員憂秋後算帳
民署促聲明議辦作公投 區議員憂秋後算帳
14歲肌肉萎縮少年猝死 父：兩子同病先後離世
14歲肌肉萎縮少年猝死 父：兩子同病先後離世
警破連環偷車爆竊集團 拘15男女賊穿日本城制服掩飾搬貨
警破連環偷車爆竊集團 拘15男女賊穿日本城制服掩飾搬貨
黑漢中槍 警掃賭檔無牌酒吧遏氣燄
黑漢中槍 警掃賭檔無牌酒吧遏氣燄
假卡提款30萬元 3保加利亞漢判囚
假卡提款30萬元 3保加利亞漢判囚
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】關注沒為12歲女童發聲 網民追問芳芳姐 「多得」張建宗
【Emily】關注沒為12歲女童發聲 網民追問芳芳姐 「多得」張建宗
【Emily】國安副處長劉賜蕙 獲頒公大榮譽院士
【Emily】國安副處長劉賜蕙 獲頒公大榮譽院士
【Emily】擲動物案唔告人 毛孩家長要求解釋
【Emily】擲動物案唔告人 毛孩家長要求解釋
【Emily】林鄭「嚴肅現身」美清談節目
【Emily】林鄭「嚴肅現身」美清談節目
【Emily】稱無理想效果 小麗退出工黨
【Emily】稱無理想效果 小麗退出工黨
【Emily】阿鼎跑步拍片宣傳全民檢
【Emily】阿鼎跑步拍片宣傳全民檢