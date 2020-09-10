7個月「零客」 高鐵虧損料公帑包底 港鐵九鐵三七攤分虧蝕 議員料億元計

九鐵由政府全資擁有

政府斥資達844.2億元的高鐵香港段前年9月23日通車後，至今近兩年，但通車後實際乘客量一直低於政府最初預期的每日平均8.01萬人次，只介乎每日平均3.12萬至6.21萬人次（見圖），疫情下逾7個月更是「零客量」。

承擔機制以客量偏差15%劃線

高鐵香港段由政府全資擁有的九鐵公司持有，並授予港鐵公司10年高鐵服務經營權。根據九鐵與港鐵於2018年簽訂的高鐵《服務經營權補充協議》，平衡收益與風險下，政府、九鐵與港鐵設立「乘客量上下限機制」，由政府訂立一個「較保守」的預期乘客量水平，若實際乘客量與預期水平偏差在15%內，港鐵將全數承擔風險或攤分收益。若高鐵實際乘客量高於預期水平15%或以上，多出的收益港鐵會以3：7的比例與九鐵攤分；不過，倘實際乘客量低於預期水平15%或以上，九鐵需承擔70%虧損，港鐵承擔餘下30%虧損。

運房局：倘兩鐵同意 可修訂條款

運房局回覆本報稱，由於高鐵至今停駛7個月，初步估計九鐵公司須按「乘客量上下限機制」承擔部分風險。九鐵與港鐵稍後會確認是否觸及「乘客量上下限機制」，以及商議相關款項安排，目前高鐵未有恢復通車日期；又稱因九鐵和港鐵均以商業原則營運，拒絕披露政府訂立的預期乘客量水平。

運房局續稱，有關高鐵《服務經營權補充協議》並沒有因傳染病疫情而需暫停服務的條款，亦沒有因應疫情調整「乘客量上下限機制」條款，但如果九鐵及港鐵雙方同意，可因應實際情况修訂條款。

港鐵回覆稱，會留意疫情對高鐵整體乘客量的影響，待疫情過後會詳細審視有關情况。

田北辰倡九鐵「減租」助港鐵

譚文豪促港府交代高鐵財况

實政圓桌立法會議員田北辰表示，九鐵與港鐵有如業主與租客的關係，目前港鐵每年花費約10億元經營高鐵，即平均每月成本8000多萬元。他認為九鐵作為業主，有需要在疫情下幫輕租客，建議可少收一半「租金」，即每月少收4000多萬元；若以此推算，假設高鐵停駛一年，九鐵承擔的金額約為5億元。

公民黨立法會議員譚文豪表示，在目前高鐵復運無期下，預期政府需要為高鐵停運的虧損「墊底」，「政府承擔的虧蝕一定會愈滾愈大」。他說九鐵資產屬於公帑，批評政府未向立法會交代下以九鐵的資產去「填氹」，亦繞過立法會監察，促請政府交代高鐵財務情况。民主黨立法會議員林卓廷表示，高鐵營運成本高而效益低，要求政府交代高鐵停運下的「填氹」金額。

明報記者 黃俊鋒

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