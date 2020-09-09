【Emily】民主黨「撐留任傳單」引言論 阿聰：有點難堪

林卓廷：如實引述 羅冠聰觀點重要

前香港眾志秘書長黃之鋒話，民主黨咁做事前無知會，「堂堂政黨可以未經別人同意，隨意引用其他政治人物的相片，把自己政黨的立場強加於一名流亡海外手足兼前立法會議員」，表示非常失望。

民主黨林卓廷喺之鋒個post留言回應，話單張如實引述阿聰公開發表文章內容，認為阿聰喺國際戰線努力、付出，大家有目共睹，佢對去留會唔會影響國際聯繫、關注嘅觀點十分重要，引述言論亦僅限於「去留會否影響國際聯繫工作」，不涉及係咪支持留任。阿廷亦同Emily講，從政者就公共政策嘅公開評論都預咗被引述，就重大公眾議題，唔同代表人物嘅意見都應該畀公眾參詳。

政界人物常引用其他人嘅公開言論做宣傳，黃之鋒都製作過網上海報引用多國外長言論，批評中國政府；之鋒日前都引用電影《少林足球》嘅士巴拿對白諷刺警方拉新巴司機，有網民就反問佢有無問過導演同意？