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2020年9月9日星期三
港聞二
喊口號控發表煽動文字 快必還押 控方詳列叫「光復香港、五大訴求、黑警死全家」次數
內地律師今持公證書申見被捕港人 5人代表早前被拒見面 林鄭：全力跟進家屬要求
律師指「公證書」要求刁難 田飛龍：要核實身分
8‧31灣仔8人控暴動 控方指社工陳虹秀挑撥拖延
涉反修例被捕者破萬
遇伏胸中槍 黑漢飈車1.6公里衝醫院 燈位停車遭鐵騎士襲擊 料幫派內訌
「黐線勇」和勝和「金牌打手」 曾涉驅失車衝馬場挑戰警方
子彈不近心臟 料玻璃卸力
反修例首教師入獄 襲警囚9周 報告稱無精神問題 官質疑被告無透露妄想思想
元朗中槍少年控暴動 准保釋須宵禁
前技術員去年攝警署 女警上月補口供
疫下在家上網多 新型網絡攻擊增
疫下公院服務減 CT輪候時間增四成 醫局結餘38億 21年新高
6離島渡輪線成人票加價4.7%
周梓樂逝世10月 百人致祭
建制連日批法官 林鄭籲尊重裁決 未再提「極度遺憾」 特首辦指情景不同
確認何俊堯調任 司法機構：與投訴無關
歷史建築永和號「滅頂」 保育界：災難 市建稱結構不理想 古蹟辦：緊急鞏固 移除難免
龍門東主告前員工誹謗
招顯聰傷4警 政府追17萬
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【Emily】六合彩9．24回歸 暫每周一次
【Emily】民主黨「撐留任傳單」引言論 阿聰：有點難堪
【Emily】房協指唔中立 唔准梁晃維貼全民檢海報
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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