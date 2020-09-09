確認何俊堯調任 司法機構：與投訴無關

收大量涉何官類近投訴

「稱審案涉政治考慮指稱空泛」

司法機構昨在聲明中確認，何俊堯7月31日獲暫委為高等法院副司法常務官，任期由今年9月18日至明年6月17日，職責包括協助處理高等法院刑事案件的排期及程序事宜，其津貼和酬金將與署任職位相稱。

司法機構透露，目前收到很多涉及何官相同或類似的投訴，正按既定機制處理，現時不會評論有關投訴。不過，對於有輿論指稱何官調職與投訴相關，司法機構否認，並說「就針對法官在法庭處理案件時曾考慮政治因素的空泛指稱，司法機構表示作評論既不適合，亦不可行」。

司法機構重申，所有法官均須作出司法誓言，根據法律履行職責，以無懼、無偏、無私、無欺精神，維護法制，主持正義，審理案件時應僅應用法律，而不應考慮政治等外在因素。《基本法》第92條定明，法官應根據其司法和專業才能選用，而《法官行為指引》規定，法官應避免參與政治組織或政治活動，處理案件時亦不應該有任何實際偏頗或表現出存有偏頗的觀感。