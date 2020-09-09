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確認何俊堯調任 司法機構：與投訴無關

【明報專訊】東區裁判法院裁判官何俊堯上月審案時批評作供警「大話冚大話」，被民建聯立法會議員葛珮帆去信終審法院首席法官馬道立投訴。早前有說何官將被調職，司法機構昨確認消息，但重申安排乃因應「正常運作需要」，與投訴無關，更表示相關針對法官審案涉政治考慮的指稱「空泛」，司法機構「不適合，亦不可行」作評論。

收大量涉何官類近投訴

「稱審案涉政治考慮指稱空泛」

司法機構昨在聲明中確認，何俊堯7月31日獲暫委為高等法院副司法常務官，任期由今年9月18日至明年6月17日，職責包括協助處理高等法院刑事案件的排期及程序事宜，其津貼和酬金將與署任職位相稱。

司法機構透露，目前收到很多涉及何官相同或類似的投訴，正按既定機制處理，現時不會評論有關投訴。不過，對於有輿論指稱何官調職與投訴相關，司法機構否認，並說「就針對法官在法庭處理案件時曾考慮政治因素的空泛指稱，司法機構表示作評論既不適合，亦不可行」。

司法機構重申，所有法官均須作出司法誓言，根據法律履行職責，以無懼、無偏、無私、無欺精神，維護法制，主持正義，審理案件時應僅應用法律，而不應考慮政治等外在因素。《基本法》第92條定明，法官應根據其司法和專業才能選用，而《法官行為指引》規定，法官應避免參與政治組織或政治活動，處理案件時亦不應該有任何實際偏頗或表現出存有偏頗的觀感。

相關字詞﹕仇栩欣 司法機構 裁判官何俊堯 葛珮帆

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