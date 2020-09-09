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建制連日批法官 林鄭籲尊重裁決 未再提「極度遺憾」 特首辦指情景不同

【明報專訊】反修例風波案件判決備受關注，建制媒體連日狙擊司法機構，早前點名5名裁判官輕判；建制派議員亦曾批評法官「立場偏頗」。特首林鄭月娥昨日呼籲「市民要尊重法庭裁決，不要肆意評論每一件案件」。翻查資料，林太之前回應有人批評法官裁決時用語較強硬，如稱「極度遺憾」、「非常要不得」等。特首辦回覆本報稱，昨日回應與過往有人對法官人身攻擊、破壞司法機構行為的情景大不同，強調回應與批評法官者的政治背景無關。

女童遭警壓地 林鄭：不滿可投訴

對於12歲女童Pamela日前在旺角買顏料期間遭警察騎在身上制服、又遭發限聚令告票，林太稱如市民有不滿可投訴，會全面檢視。Pamela母親何太回覆本報時稱，冀先徵求法律意見，再作回應。

近日法院就反修例風波案件判刑備受關注，民建聯葛珮帆曾去信終審法院首席法官馬道立，要求停止讓裁判官何俊堯審理政治案件；她與該黨周浩鼎曾建議設「量刑委員會」、「獨立監察司法委員會」。

林太昨出席行會會議前見記者，被問到法官判決引起爭議、會否考慮民建聯建議，她稱作為特首要確保司法機關審判不受干涉，社會對法庭判決有意見，呼籲尊重裁決、不要肆意評論，「尤其是在今日政治上比較紛亂，亦比較兩極化的情况下，大家應該要把持原則」。

林太過往對於社會批評法官判決，回應言論相對強硬（見表），用詞包括「極度遺憾」、「不負責任」等。特首辦強調，特首多次公開指出任何人即使對法院裁決有不同意見，不應以任何方式向法官或法院施壓；昨日回應與過往情景不同，強調與政治背景無關。

周浩鼎：基於事實非肆意評論

葛珮帆稱，很多市民對判案有質疑，認為司法機構要令市民有信心。周浩鼎稱，只要評論保持客觀、基於事實等，不構成「肆意評論」；又稱英國成立量刑委員會是冀量刑更一致，如案件錯誤運用法律原則、量刑不當等，司法機構有責任注意問題，維護公眾對其信任。

對於人民力量譚得志因「發表煽動文字罪」被捕，林太稱言論自由在特定情况會受法律限制，但批評特首定非此情景，稱每日報紙、電子傳媒、網上對政府、特首、官員批評恆河沙數，「怎能說因為不可以批評政府工作或個別官員而違反了有關條例？」

稱三權分立「真理愈辯愈明」

林太昨亦再被問及三權分立，有記者問及為何爭議持續，林太稱或因宣傳教育不足、有人居心叵測、喜歡以此引起矛盾，或有人認知不深；她稱經歷過去一周社會辯論，對議題可達至「真理愈辯愈明」。

相關字詞﹕三權分立 周浩鼎 葛珮帆 何俊堯 司法機構 司法獨立

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