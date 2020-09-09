港聞

港聞二

6離島渡輪線成人票加價4.7%

【明報專訊】6條主要離島渡輪航線的現行牌照期將於明年3月底屆滿。運輸署昨日公布新牌照期的招標結果，繼續由現有營辦商、即新渡輪及港九小輪投得，新牌照明年4月1日起生效，至2026年3月底，同時批准6條航線加價，成人單程平均票價加幅約4.7%。

重新招標 新渡輪港九再中標

運輸署表示，經公開招標及詳細評審後，新渡輪將繼續營運中環至長洲、「來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡」及中環至梅窩航線。港九小輪則繼續營運中環至坪洲、中環至榕樹灣及中環至索罟灣3條航線。署方稱，招標時已規定個別航線改善服務水平，包括增加清晨、晚間或繁忙時段班次，其中大部分航線都會在周一至六（公眾假期除外）加開航班。另外，營辦商亦會改善設施，如在碼頭內提供Wi-Fi、更換座椅和風扇、設自助票務機等；並透過智能手機應用程式，發放航班實時到達時間及剩餘座位數目等資訊。

票價方面，運輸署稱考慮該6條航線上次加價是在2017年，招標時已規定投標者建議的各項票價不得高於現行水平5%，並規定必須提供新的票價優惠。其中成人單程票平均將加價約4.7%，明年4月1日起生效。

新渡輪表示，新牌照下會在繁忙時段增加班次，並將推出學生月票及多程票優惠，以及改善碼頭環境等；又指在新牌照下，因應營運成本上升，總體票價平均加價4.6%，詳情明年公布。新渡輪行政總裁蔡柏榮說，疫情下今年首8個月3條離島航線整體客量按年跌約20%，但公司沒任何裁員或調整員工薪酬福利的計劃。

港九小輪總經理林惠玲稱歡迎運輸署批出新的5年牌照期，整體票價加幅將不多於5%，將改善現有服務，增設學生月票及多程票等。她說，在現時疫情及經濟下調壓力下，乘客量下降，料未來經營持續困難。

相關字詞﹕港九小輪 新渡輪 6條離島渡輪航線 運輸署

上 / 下一篇新聞

喊口號控發表煽動文字 快必還押 控方詳列叫「光復香港、五大訴求、黑警死全家」次數
喊口號控發表煽動文字 快必還押 控方詳列叫「光復香港、五大訴求、黑警死全家」次數
內地律師今持公證書申見被捕港人 5人代表早前被拒見面 林鄭：全力跟進家屬要求
內地律師今持公證書申見被捕港人 5人代表早前被拒見面 林鄭：全力跟進家屬要求
律師指「公證書」要求刁難 田飛龍：要核實身分
律師指「公證書」要求刁難 田飛龍：要核實身分
8‧31灣仔8人控暴動 控方指社工陳虹秀挑撥拖延
8‧31灣仔8人控暴動 控方指社工陳虹秀挑撥拖延
涉反修例被捕者破萬
涉反修例被捕者破萬
遇伏胸中槍 黑漢飈車1.6公里衝醫院 燈位停車遭鐵騎士襲擊 料幫派內訌
遇伏胸中槍 黑漢飈車1.6公里衝醫院 燈位停車遭鐵騎士襲擊 料幫派內訌
「黐線勇」和勝和「金牌打手」 曾涉驅失車衝馬場挑戰警方
「黐線勇」和勝和「金牌打手」 曾涉驅失車衝馬場挑戰警方
子彈不近心臟 料玻璃卸力
子彈不近心臟 料玻璃卸力
反修例首教師入獄 襲警囚9周 報告稱無精神問題 官質疑被告無透露妄想思想
反修例首教師入獄 襲警囚9周 報告稱無精神問題 官質疑被告無透露妄想思想
元朗中槍少年控暴動 准保釋須宵禁
元朗中槍少年控暴動 准保釋須宵禁
前技術員去年攝警署 女警上月補口供
前技術員去年攝警署 女警上月補口供
疫下在家上網多 新型網絡攻擊增
疫下在家上網多 新型網絡攻擊增
疫下公院服務減 CT輪候時間增四成 醫局結餘38億 21年新高
疫下公院服務減 CT輪候時間增四成 醫局結餘38億 21年新高
周梓樂逝世10月 百人致祭
周梓樂逝世10月 百人致祭
建制連日批法官 林鄭籲尊重裁決 未再提「極度遺憾」 特首辦指情景不同
建制連日批法官 林鄭籲尊重裁決 未再提「極度遺憾」 特首辦指情景不同
確認何俊堯調任 司法機構：與投訴無關
確認何俊堯調任 司法機構：與投訴無關
歷史建築永和號「滅頂」 保育界：災難 市建稱結構不理想 古蹟辦：緊急鞏固 移除難免
歷史建築永和號「滅頂」 保育界：災難 市建稱結構不理想 古蹟辦：緊急鞏固 移除難免
龍門東主告前員工誹謗
龍門東主告前員工誹謗
招顯聰傷4警 政府追17萬
招顯聰傷4警 政府追17萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】雷鼎鳴話「好市民」可先打疫苗：再派錢應只畀受檢者
【Emily】雷鼎鳴話「好市民」可先打疫苗：再派錢應只畀受檢者
【Emily】英國工作假期 21至23號可申請
【Emily】英國工作假期 21至23號可申請
【Emily】膠樽現港灘岸 環團籲農夫山泉「賺錢之餘要減塑」
【Emily】膠樽現港灘岸 環團籲農夫山泉「賺錢之餘要減塑」
【Emily】六合彩9．24回歸 暫每周一次
【Emily】六合彩9．24回歸 暫每周一次
【Emily】民主黨「撐留任傳單」引言論 阿聰：有點難堪
【Emily】民主黨「撐留任傳單」引言論 阿聰：有點難堪
【Emily】房協指唔中立 唔准梁晃維貼全民檢海報
【Emily】房協指唔中立 唔准梁晃維貼全民檢海報