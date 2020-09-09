6離島渡輪線成人票加價4.7%

重新招標 新渡輪港九再中標

運輸署表示，經公開招標及詳細評審後，新渡輪將繼續營運中環至長洲、「來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡」及中環至梅窩航線。港九小輪則繼續營運中環至坪洲、中環至榕樹灣及中環至索罟灣3條航線。署方稱，招標時已規定個別航線改善服務水平，包括增加清晨、晚間或繁忙時段班次，其中大部分航線都會在周一至六（公眾假期除外）加開航班。另外，營辦商亦會改善設施，如在碼頭內提供Wi-Fi、更換座椅和風扇、設自助票務機等；並透過智能手機應用程式，發放航班實時到達時間及剩餘座位數目等資訊。

票價方面，運輸署稱考慮該6條航線上次加價是在2017年，招標時已規定投標者建議的各項票價不得高於現行水平5%，並規定必須提供新的票價優惠。其中成人單程票平均將加價約4.7%，明年4月1日起生效。

新渡輪表示，新牌照下會在繁忙時段增加班次，並將推出學生月票及多程票優惠，以及改善碼頭環境等；又指在新牌照下，因應營運成本上升，總體票價平均加價4.6%，詳情明年公布。新渡輪行政總裁蔡柏榮說，疫情下今年首8個月3條離島航線整體客量按年跌約20%，但公司沒任何裁員或調整員工薪酬福利的計劃。

港九小輪總經理林惠玲稱歡迎運輸署批出新的5年牌照期，整體票價加幅將不多於5%，將改善現有服務，增設學生月票及多程票等。她說，在現時疫情及經濟下調壓力下，乘客量下降，料未來經營持續困難。