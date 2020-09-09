港聞

港聞二

疫下公院服務減 CT輪候時間增四成 醫局結餘38億 21年新高

【明報專訊】新型冠狀病毒年初來襲，公立醫院大幅削減非緊急服務，醫管局報告指出，公院手術服務量按年減一成，電腦掃描檢查（CT）輪候時間急增逾四成，至要等逾三年，乳癌治療輪候亦增一成三，至2.6個月。病人組織批醫管局應對疫情反應慢，疫情初期未照顧非新冠病人的需要。在服務減少等原因下，醫管局正結餘為38億元，使儲備增至67億元，同為近21年新高，有醫生和病人組織均認為應利用儲備加大影像診斷公私營協作，免病人延誤診治。

門診日間服務減 手術量跌一成

醫管局2019/20年度「關鍵績效指標報告」昨日公布，主要受疫情影響，醫管局2019/20年住院、門診、日間、外展服務量均少於預期，很多服務按年明顯下跌，當中日間復康和紓緩治療服務、精神科日間服務等均按年跌逾一成，整體手術量亦減約一成。

CT要等3.2年 乳癌治療2.6月

穩定個案的電腦掃描的90百分值數的輪候時間由2018/19年2.2年急增43.5%至2019/20的3.2年；穩定個案的乳房造影檢查輪候時間升一成三至3.5年。癌症治療方面，放射治療輪候時間按年升約一成，至31日，乳癌治療按年升一成三，至2.6個月。八大專科門診的穩定新症，除骨科外，7科的輪候時間均增加，內科增一成二，至輪候2.5年。

報告指因人手短缺和減少服務等，七大聯網開支均少於預期，去年度錄得38億元正結餘，使儲備增至67億元（未經審計），均為最少自1999/00年度起近21年新高。報告指出，經濟前景黯淡對醫管局未來3年撥款周期帶來不穩定因素，會利用儲備應對困難時期或突發事件。

病人組織促增公私營協作

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌形容今次疫情中醫管局服務是「全方位受影響」，批評電腦掃描輪候時間大增逾四成「都幾誇張」。回顧過去大半年抗疫，他認為醫管局在處理非疫症病人需要上「反應慢咗啲……事前諗漏咗較長期疫症的處理，大家注意力集中在新冠病人，但其他病人的權益應放在同等位置上考慮，醫管局3月時仍未很積極處理這問題，至6月才恢復非緊急服務至較正常水平」。

在第四波來臨前，彭鴻昌認為局方需作較整體檢討，包括如何分流需求至社區，例如加強與社區藥房的連繫以減專科門診壓力、如何動員私家人力協助處理恆常服務需求等。他說，醫管局每年接受撥款應付該年需求，正常不應有結餘，除了癌症個案，亦應加快分流非腫瘤科病人的影像診斷服務、骨科手術等至私營醫療。

體檢減 學者料延遲治療陸續浮現

港大內科學系臨牀副教授邱宗祥留意到近月公院癌症手術減少，相信因疫情下市民減少體檢，發現早期癌症宗數減少，料延遲治療的個案將陸續浮現。除大量投放資源處理疫症，他建議港府亦要在其他醫療方面繼續投放資源發展。

醫學會副會長麥肇敬稱，公院疫情下大減服務有可能延誤診斷和治療，促醫管局善用儲備外判影像診斷檢查至私營機構。他說留意到疫情下社區情緒病個案增加，醫學會正與醫管局商討擴大普通科門診公私營協作計劃至涵蓋情緒病。

相關字詞﹕新冠肺炎 醫管局

上 / 下一篇新聞

喊口號控發表煽動文字 快必還押 控方詳列叫「光復香港、五大訴求、黑警死全家」次數
喊口號控發表煽動文字 快必還押 控方詳列叫「光復香港、五大訴求、黑警死全家」次數
內地律師今持公證書申見被捕港人 5人代表早前被拒見面 林鄭：全力跟進家屬要求
內地律師今持公證書申見被捕港人 5人代表早前被拒見面 林鄭：全力跟進家屬要求
律師指「公證書」要求刁難 田飛龍：要核實身分
律師指「公證書」要求刁難 田飛龍：要核實身分
8‧31灣仔8人控暴動 控方指社工陳虹秀挑撥拖延
8‧31灣仔8人控暴動 控方指社工陳虹秀挑撥拖延
涉反修例被捕者破萬
涉反修例被捕者破萬
遇伏胸中槍 黑漢飈車1.6公里衝醫院 燈位停車遭鐵騎士襲擊 料幫派內訌
遇伏胸中槍 黑漢飈車1.6公里衝醫院 燈位停車遭鐵騎士襲擊 料幫派內訌
「黐線勇」和勝和「金牌打手」 曾涉驅失車衝馬場挑戰警方
「黐線勇」和勝和「金牌打手」 曾涉驅失車衝馬場挑戰警方
子彈不近心臟 料玻璃卸力
子彈不近心臟 料玻璃卸力
反修例首教師入獄 襲警囚9周 報告稱無精神問題 官質疑被告無透露妄想思想
反修例首教師入獄 襲警囚9周 報告稱無精神問題 官質疑被告無透露妄想思想
元朗中槍少年控暴動 准保釋須宵禁
元朗中槍少年控暴動 准保釋須宵禁
前技術員去年攝警署 女警上月補口供
前技術員去年攝警署 女警上月補口供
疫下在家上網多 新型網絡攻擊增
疫下在家上網多 新型網絡攻擊增
6離島渡輪線成人票加價4.7%
6離島渡輪線成人票加價4.7%
周梓樂逝世10月 百人致祭
周梓樂逝世10月 百人致祭
建制連日批法官 林鄭籲尊重裁決 未再提「極度遺憾」 特首辦指情景不同
建制連日批法官 林鄭籲尊重裁決 未再提「極度遺憾」 特首辦指情景不同
確認何俊堯調任 司法機構：與投訴無關
確認何俊堯調任 司法機構：與投訴無關
歷史建築永和號「滅頂」 保育界：災難 市建稱結構不理想 古蹟辦：緊急鞏固 移除難免
歷史建築永和號「滅頂」 保育界：災難 市建稱結構不理想 古蹟辦：緊急鞏固 移除難免
龍門東主告前員工誹謗
龍門東主告前員工誹謗
招顯聰傷4警 政府追17萬
招顯聰傷4警 政府追17萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】雷鼎鳴話「好市民」可先打疫苗：再派錢應只畀受檢者
【Emily】雷鼎鳴話「好市民」可先打疫苗：再派錢應只畀受檢者
【Emily】英國工作假期 21至23號可申請
【Emily】英國工作假期 21至23號可申請
【Emily】膠樽現港灘岸 環團籲農夫山泉「賺錢之餘要減塑」
【Emily】膠樽現港灘岸 環團籲農夫山泉「賺錢之餘要減塑」
【Emily】六合彩9．24回歸 暫每周一次
【Emily】六合彩9．24回歸 暫每周一次
【Emily】民主黨「撐留任傳單」引言論 阿聰：有點難堪
【Emily】民主黨「撐留任傳單」引言論 阿聰：有點難堪
【Emily】房協指唔中立 唔准梁晃維貼全民檢海報
【Emily】房協指唔中立 唔准梁晃維貼全民檢海報