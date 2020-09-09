疫下公院服務減 CT輪候時間增四成 醫局結餘38億 21年新高

門診日間服務減 手術量跌一成

醫管局2019/20年度「關鍵績效指標報告」昨日公布，主要受疫情影響，醫管局2019/20年住院、門診、日間、外展服務量均少於預期，很多服務按年明顯下跌，當中日間復康和紓緩治療服務、精神科日間服務等均按年跌逾一成，整體手術量亦減約一成。

CT要等3.2年 乳癌治療2.6月

穩定個案的電腦掃描的90百分值數的輪候時間由2018/19年2.2年急增43.5%至2019/20的3.2年；穩定個案的乳房造影檢查輪候時間升一成三至3.5年。癌症治療方面，放射治療輪候時間按年升約一成，至31日，乳癌治療按年升一成三，至2.6個月。八大專科門診的穩定新症，除骨科外，7科的輪候時間均增加，內科增一成二，至輪候2.5年。

報告指因人手短缺和減少服務等，七大聯網開支均少於預期，去年度錄得38億元正結餘，使儲備增至67億元（未經審計），均為最少自1999/00年度起近21年新高。報告指出，經濟前景黯淡對醫管局未來3年撥款周期帶來不穩定因素，會利用儲備應對困難時期或突發事件。

病人組織促增公私營協作

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌形容今次疫情中醫管局服務是「全方位受影響」，批評電腦掃描輪候時間大增逾四成「都幾誇張」。回顧過去大半年抗疫，他認為醫管局在處理非疫症病人需要上「反應慢咗啲……事前諗漏咗較長期疫症的處理，大家注意力集中在新冠病人，但其他病人的權益應放在同等位置上考慮，醫管局3月時仍未很積極處理這問題，至6月才恢復非緊急服務至較正常水平」。

在第四波來臨前，彭鴻昌認為局方需作較整體檢討，包括如何分流需求至社區，例如加強與社區藥房的連繫以減專科門診壓力、如何動員私家人力協助處理恆常服務需求等。他說，醫管局每年接受撥款應付該年需求，正常不應有結餘，除了癌症個案，亦應加快分流非腫瘤科病人的影像診斷服務、骨科手術等至私營醫療。

體檢減 學者料延遲治療陸續浮現

港大內科學系臨牀副教授邱宗祥留意到近月公院癌症手術減少，相信因疫情下市民減少體檢，發現早期癌症宗數減少，料延遲治療的個案將陸續浮現。除大量投放資源處理疫症，他建議港府亦要在其他醫療方面繼續投放資源發展。

醫學會副會長麥肇敬稱，公院疫情下大減服務有可能延誤診斷和治療，促醫管局善用儲備外判影像診斷檢查至私營機構。他說留意到疫情下社區情緒病個案增加，醫學會正與醫管局商討擴大普通科門診公私營協作計劃至涵蓋情緒病。