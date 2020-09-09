疫下在家上網多 新型網絡攻擊增

HKCERT香港保安觀察報告總結上半年的網絡保安事件，發現事故上升，其中網頁塗改個案宗數較去年同期升1倍，網絡釣魚亦升逾50%。疫情期間市民遙距工作，衍生新的網絡攻擊，例如騎劫網上會議、於網上會議發放不當資訊、透過不安全的遙距存取電腦桌面或系統、入侵機構盜取資料及數據等。

生產力局數碼轉型部總經理兼HKCERT負責人陳仲文認為，網絡保安事件上升主因為企業急速轉型，「企業數碼化在過去數月有如fast-forward（向前快進）了5年，原預計5年後才達成的消費額於數月內達成，但投放在資訊保安的資源卻不足」，暴露更多攻擊面，易現漏洞讓黑客有機可乘。陳仲文建議，企業需盡早完善資訊保安規劃，善用自動化警報系統，並適時更新軟件、加密敏感數據，亦要加強員工培訓。

生產力局助教育界分析網絡保安

教育界轉往網上教學亦易受網絡攻擊。生產力局近日推出「保安評分卡」服務，將針對本港教育界製作評分指數，分析弱點及提供建議。該局亦將與HKCERT首辦「香港網絡保安新生代奪旗挑戰2020」網上比賽，讓中學及大專學生組隊完成問答及解難題目，於模擬系統中找出漏洞，以提高他們對網絡安全認知。

明報記者 林穎茵